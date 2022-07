Laporta zapytany o Cristiano Ronaldo. Zaczął mówić, ale o Lewandowskim

Przedsezonowe tournee FC Barcelony po Stanach Zjednoczonych nieuchronnie zbliża się do końca. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza wygrał mecze z Interem Miami (6:0) i Realem Madryt (1:0) oraz zremisował z Juventusem (2:2). Robert Lewandowski ma za sobą debiut w barwach Barcelony, ale wciąż czeka na pierwszą bramkę w nowym zespole. Ostatnie spotkanie Barcelony w USA będzie miało miejsce w nocy z 30 na 31 lipca, gdzie jej rywalem będzie New York Red Bulls.

Laporta mówi o Ronaldo i Lewandowskim. Wybrał Polaka kosztem Portugalczyka. "Rzeczywistość"

Joan Laporta rozmawiał z "CBS Sports" podczas przedsezonowego tournee Barcelony po Stanach Zjednoczonych. Prezes klubu z Katalonii odniósł się do transferu Roberta Lewandowskiego i faktu, że Cristiano Ronaldo został zaoferowany Barcelonie. - Zawsze takie historie mają miejsce tak jak z oferowaniem Ronaldo do nas. Ale prawda jest taka, że my chcieliśmy Roberta Lewandowskiego. Na niego się zdecydowaliśmy i wiedzieliśmy, że będzie dla nas kluczowy. Taka jest rzeczywistość. Ronaldo to część mniejszej historii - powiedział.

Jak Laporta z kolei zareagował na to, że Cristiano Ronaldo chce odejść z Manchesteru United i wciąż nie ma nowego klubu? - Jego przyszłość nie jest moją sprawą, to leży w interesie samego Ronaldo i Manchesteru United. Cristiano jest ogromnym profesjonalistą i wciąż jest ambitny. Temat Ronaldo w Barcelonie jest ładną opowieścią, ale usłyszycie o niej wiele sprzecznych wiadomości - dodał. Prezes Barcelony odniósł się też do potencjalnego transferu Bernardo Silvy. - To dobry piłkarz, ale trzeba uszanować, że gra dla Manchesteru City - stwierdził Laporta.

Messi wróci do Barcelony? Laporta: Jestem moralnym dłużnikiem

Joan Laporta przyznał także, że chciałby, aby Leo Messi wrócił do FC Barcelony. - Znam Leo od dziecka i go kocham. Czuję się moralnym dłużnikiem wobec niego, Messi to najważniejszy zawodnik w historii Barcelony. Zrobię wszystko, żeby Leo zakończył karierę tutaj i był oklaskiwany przez wszystkich. Ale nie będzie to łatwe. To pożegnanie było trudne, ale musimy dać mu takie możliwości, na jakie zasługuje. Teraz Leo ma jeszcze rok kontraktu z PSG i musimy to uszanować - skwitował.