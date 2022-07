Chciał być jak Manuel Neuer. Nie wyszło. Wstydliwe zagranie Polaka [WIDEO]

To zdecydowanie nie był udany mecz dla Odry Opole, która jeszcze kilka tygodni temu grała w barażach o ekstraklasę. Spotkanie przed własną publicznością z Zagłębiem Sosnowiec zakończyło się bowiem bolesną porażką.

Wstydliwy błąd bramkarza Odry Opole

Niepowodzenia dla gospodarzy zaczęły się półgodziny po pierwszym gwizdku. Najpierw rzut karny wykorzystał Szymon Sobczak, dzięki czemu Zagłębie wyszło na prowadzenie już w 32. minucie. Z racji tego, że sędzia przy faulu Jakuba Szreka sięgnął po czerwoną kartkę, Odra musiała sobie radzić w osłabieniu.

Cztery minuty później Szymon Bryłka najpierw mocno uderzył piłkę, a ta odbijając się jeszcze od obrońcy gospodarzy Łukasza Kędziory, wpadła do siatki. Sędziowie odnotowali gola samobójczego. Odra chwilę wcześniej próbowała łapać kontakt w grze, ale takie sytuacje tylko obniżały morale zespołu. A do tego w 38. minucie nie popisał się bramkarz.

Właśnie wtedy jeden z piłkarzy gości wybił piłkę z pola karnego na uwolnienie. Bramkarz Odry - Błażej Sapielak - wybiegł poza własne pole karne, chcąc przejąć futbolówkę. Pech w tym, że parada w stylu Manuela Neuera zakończyła się porażką. Golkiper nie trafił bowiem w piłkę, co otworzyło rywalowi okazję do zdobycia łatwego gola. Szybko ruszył za tym Sobczak i spokojnie do niej kopnął. I tak przyjezdni prowadzili już 3:0. - Wstydliwy, kardynalny błąd - ocenili komentatorzy spotkania.

Opolanie strzelili jeszcze przed zejściem do szatni bramkę honorową z rzutu karnego, ale nie zdołali odwrócić losów spotkania. Na domiar wszystkiego na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry w drugiej połowie, sędzia podyktował kolejną jedenastkę ekipie z Sosnowca. To wykorzystał Marek Fabry, który ustalił wynik spotkania na 4:1 dla Zagłębia.

Sosnowiczanie bardzo dobrze rozpoczęli nowy sezon w Fortuna I lidze. Zgromadzili dotąd siedem punktów, dzięki dwóm wygranym i jednemu remisowi. Aktualnie prowadzą w tabeli z jednym punktem przewagi nad Puszczą Niepołomice, która ma jeszcze mecz trzeciej kolejki przed sobą. Odra zamyka zaś tabelę, bo przegrała wszystkie mecze.