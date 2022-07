Nowe życie Thomasa Gravesena. Został multimilionerem. Tak się dorobił

Thomas Gravesen to były duński piłkarz, który grał na pozycji defensywnego pomocnika. Karierę rozpoczął w 1997 roku. Jego największymi osiągnięciami są wywalczone w 2006 roku wicemistrzostwo Hiszpanii z Realem Madryt i mistrzostwo Szkocji z Celticiem w 2007 roku. Duńczyk sportową karierę zakończył w styczniu 2009 roku.

Gravesen dzięki pokerowi stał się multimilionerem. Nowe życie po zakończeniu kariery

Po niezbyt efektownej karierze piłkarskiej słuch po Gravesenie zaginął. Ostatnio Duńczyk dał ponownie o sobie znać, a wszystko za sprawą życia, które obecnie prowadzi. Obecnie 46-latek mieszka w swojej ojczyźnie i wiedzie spokojne życie jako multimilioner. Na jaw wyszły informacje, że pomocnik pokaźnej fortuny miał się dorobić już podczas pobytu w Madrycie. Jako zawodnik Realu w sezonie 2005-2006 Gravesen miał często zasiadać do stołu pokerowego i dorobić się łącznej wygranej w wysokości 100 milionów dolarów. Po zakończeniu kariery duński zawodnik przez osiem lat mieszkał w Los Angeles, mając w sąsiedztwie choćby Andre Agassiego, by później wrócić do Danii.

Gravesen swoją seniorską karierę rozpoczął duńskim Vejle Boldklub. Później grał w barwach Hamburgera SV, by w latach 2000-2005 występować w Evertonie. W kolejnych sezonach, w których Duńczyk zdobywał jedyne klubowe sukcesy, grał on w Realu i Celticu. Sezon 2007-2008 spędził na wypożyczeniu w Evertonie, by w 2009 roku zakończyć karierę. Gravesen w latach 1998-2006 był również etatowym zawodnikiem reprezentacji Danii, której rozegrał łącznie 66 spotkań i zdobył 5 bramek. W narodowych barwach zagrał podczas mistrzostw Europy w 2004 roku, w których Duńczycy dotarli do ćwierćfinału.

