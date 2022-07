Cristiano Ronaldo ogłasza: Król wraca w niedzielę

Manchester United nie zagra w najbliższej edycji Ligi Mistrzów, przez co Cristiano Ronaldo chce odejść do innego klubu. Poza tym zespół z Old Trafford, zdaniem Portugalczyka, nie przeprowadził wystarczających wzmocnień. Dziennikarze "The Athletic" uważają, że główną przyczyną, przez którą Ronaldo naciska na opuszczenie Manchesteru United, jest strach przed utratą rekordów w Lidze Mistrzów. Poza tym Portugalczyk nie wziął udziału w przedsezonowym tournee z powodów rodzinnych.

Cristiano Ronaldo zagra w sparingu Manchesteru United. "Król wraca"

Manchester United ogłosił kadrę 21 piłkarzy na mecz towarzyski, który rozegra w najbliższy weekend w Oslo z Atletico Madryt (30 lipca). Na liście nie widnieje Cristiano Ronaldo, a kibice zaczęli się zastanawiać, czy portugalski napastnik opuści także spotkanie z Rayo Vallecano, które jest zaplanowane na 31 lipca. Ronaldo postanowił zareagować i odpisał jednemu z internautów na Instagramie. "Król wraca w niedzielę" - napisał.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez dziennik "The Telegraph", Erik ten Hag postawi w tym meczu na utalentowanych piłkarzy oraz świeżych zawodników pierwszego zespołu, co pokrywałoby się z odpowiedzią Cristiano Ronaldo w mediach społecznościowych i faktem, że do tej pory samodzielnie przygotowywał się do nowego sezonu. Spotkanie z Rayo Vallecano będzie ostatnim sprawdzianem dla Manchesteru United przed startem rywalizacji w Premier League. Zespół prowadzony przez ten Haga zagra w pierwszej kolejce z Brighton (7 sierpnia).

Jaka będzie przyszłość Cristiano Ronaldo? Portugalczyk miał pojawić się z agentem Jorge Mendesem w ośrodku treningowym Manchesteru United, żeby przybliżyć się do transferu. Mendes miał zaproponować klubowi, by przedłużyć kontrakt do końca czerwca 2024 roku i zezwolić Ronaldo na wypożyczenie. Portugalski napastnik odniósł się do plotek transferowych na Instagramie. "Nie mówienie o mnie przez jeden dzień jest niemożliwe. W innym przypadku media nie byłyby w stanie zarobić" - stwierdził.

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United w sierpniu zeszłego roku, odchodząc z Juventusu za 15 milionów euro. Wcześniej Portugalczyk grał na Old Trafford w latach 2003-2009. Bilans Ronaldo z poprzedniego sezonu to 24 gole i trzy asysty w 38 meczach.