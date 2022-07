Zmiana godziny meczu w el. LKE. Lech Poznań informuje

Lech Poznań udanie rozpoczął walkę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Zawodnicy Johna van den Broma do rywalizację rozpoczęli od II rundy, wygrywając 6:1 dwumecz z gruzińskim Dinamo Batumi. Mistrzowie Polski już w pierwszy meczu zapewnili sobie awans, pewnie pokonując rywali na własnym terenie 5:0. Drugi mecz był więc formalnością, a w Batumi po wyrównanym starciu padł remis 1:1.

Lech powalczy w III rundzie eliminacji LKE. Zmiana godziny pierwszego spotkania

W III rundzie eliminacji LKE rywalem Lecha będzie Vikingur. Mistrz Islandii, podobnie jak jego kolejny przeciwnik, rywalizację rozpoczął od II rundy. Tam w dwumeczu Islandczycy pokonali mistrzów Walii, The New Saints, 2:0. W pierwszy starciu obu drużyn Vikingur zwyciężył 2:0, a bezbramkowy remis w drugim spotkaniu pozwolił mu cieszyć się z awansu. Rywalizacja Lecha z zespołem z Islandii rozpocznie się 4 sierpnia w Reykjaviku. Choć początkowo pojedynek ten miał odbyć się o 21.30, klub poinformował na swoim Twitterze, że rozpocznie się on o 20:45. Godzina drugiego spotkania, które zostanie rozegrane 11 sierpnia w Poznaniu, pozostała bez zmian. Oba mecze będzie można zobaczyć na kanale TVP 2.

Lech zanotował spadek do LKE po przegranej w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Zawodnicy van den Broma już na początku walki o udział w najważniejszych europejskich rozgrywkach polegli w dwumeczu z azerskim Karabachem Agdam 2:5. Choć w pierwszym spotkaniu poznaniacy zanotowali zwycięstwo 1:0, w rewanżu nie mieli już nic do powiedzenia i zostali rozbici przez rywali, przegrywając aż 1:5.

