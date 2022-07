Nowy, piękny stadion w Polsce za 150 mln zł. "Trzy ciężkie lata budowy"

Zagłębie Sosnowiec w poprzednim sezonie rozgrywek I ligi zajęło 15. lokatę i uchroniło się przed spadkiem. Zespół wywalczył 36 punktów, wygrywając jedynie 8 z 34 rozegranych spotkań i notując 14 porażek. W obecnym sezonie sosnowiczanie zajmują aktualnie 7. lokatę z 4 punktami na koncie, na co składają się zwycięstwo 2:1 z Resovią Rzeszów i bezbramkowy remis z Arką Gdynia.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Zagłębie Sosnowiec z nowym stadionem. Nowoczesny kompleks wygląda imponująco

Zagłębie od 1956 roku gra na Stadionie Ludowym należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Obiekt ten najlepsze lata ma już za sobą, ale klubowi pozostały już ostatnie miesiące gry przy Kresowej 1. Wszystko za sprawą nowopowstałego Zagłębiowskiego Parku Sportowego, który został wybudowany nieopodal Górki Środulskiej w Sosnowcu. Na kompleks, zajmujący łącznie powierzchnię 15 hektarów, składają się stadion piłkarski (o pojemności 11 600 miejsc), stadion zimowy (2 545 miejsc) i hala sportowa (3 502 miejsc). Zawiera on również między innymi restauracje, punkty gastronomiczne, czy muzeum sportu. Budowa rozpoczęła się w maju 2019 roku, a obiekt ma zostać otwarty w październiku. Koszt budowy samego stadionu wyniósł 147,9 mln zł.

Dawid Kownacki obnaża podejście Lecha Poznań. "Dałem zielone światło"

W piątek sponsorem tytularnym obiektu została firma ArcelorMittal Poland. Przez 5 lat będzie ona sponsorem wszystkich trzech obiektów, zasilając co roku budżet Zagłębiowskiego Parku Sportowego kwotą 1,5 mln zł. Do zawartej umowy odniosła się prezes klubu, Karina Skowronek, w wypowiedzi dla klubowych mediów. - Trochę czuję się jak matka i ojciec, który oddaje w ręce rodziców chrzestnych nasze obiekty. Dlaczego chrzestnych? Bo to oni ostatecznie nadadzą imię naszemu „dziecku", które budowaliśmy od kwietnia 2019 roku. To były trzy ciężkie lata budowy w czasach pandemii - powiedziała.

Barcelony nie stać na rejestrację Lewandowskiego. Potrzebuje 130 mln euro