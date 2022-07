Cristiano Ronaldo wyśmiał kibiców Atletico Madryt. Wymowna reakcja

Cristiano Ronaldo po sezonie rozegranym w barwach Manchesteru United chce zmienić klub. Wszystko za sprawą zajęcia przez zespół dopiero szóstego miejsca w rozgrywkach Premier League, co nie daje Portugalczykowi możliwości gry w Lidze Mistrzów. A właśnie gra w najważniejszych europejskich rozgrywkach jest dla napastnika priorytetem.

Ronaldo oddala się od Atletico. Kibice go nie chcą, a napastnik ich wyśmiał

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki chciałby przenieść się do klubu, z którym mógłby walczyć w Lidze Mistrzów i śrubować swoje rekordy. Taką możliwość mógłby mieć w Atletico Madryt, które zajęło trzecie miejsce w poprzednim sezonie La Liga. Opcja pozyskania klasowego napastnika nie do końca podoba się jednak kibicom klubu. Fani wystosowali w tej sprawie list publiczny, w którym wyrażają oni swoją niechęć do dołączenia Ronaldo do madryckiej drużyny. Dodatkowo podczas pierwszego przedsezonowego sparingu z drugoligową Numancią, wygranym 4:0, kibice trzymali transparent z napisem "Ronaldo niemile widziany". Właśnie zdjęcie ukazujące ten napis skomentował na Instagramie Portugalczyk. Podsumował je kilkoma śmiejącymi się emotikonkami.

To nie jedyny przypadek, w którym 37-latek odniósł się do łączenia do z madryckim klubem. Już wcześniej skomentował on inny post z takimi doniesieniami w dość dosadny sposób. - Niemożliwe jest, żeby choć przez jeden dzień nie napisali o mnie. Wiedzą, że jeśli nie kłamią, nie przyciągają uwagi ludzi. Pewnego dnia będą mieli rację co do przekazywanych wiadomości. - napisał Ronaldo. W ten sposób ucina on spekulacje na temat dołączenia do Atletico. Coraz więcej mówi się, że Portugalczyk mógłby wrócić do początków swojej seniorskiej kariery i zasilić szeregi Sportingu. Jak informują zagraniczne media odbył się już pierwsze rozmowy pomiędzy stronami.

