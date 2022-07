Były piłkarz Legii nie zostanie w Ukrainie. Verbić znalazł już nowy klub

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie FIFA zarządziła, że piłkarze z tamtejszej ligi mogą zawiesić kontrakty w klubach i udać się do innych zespołów na zasadzie wypożyczenia. Z tego przepisu skorzystał Benjamin Verbić i przeniósł się z Dynama Kijów do Legii Warszawa. W polskiej ekipie rozegrał siedem meczów. W czerwcu jego wypożyczenie się zakończyło i zawodnik wrócił do swojego macierzystego zespołu.

Greckie media są pewne. Verbić trafi do Panathinaikosu

Jak się okazuje, Słoweniec nie zostanie długo w ukraińskie drużynie. Zdaniem dziennikarzy Gazzetty.gr, Verbić przeniesie się do Panathinaikosu Ateny, czwartego zespołu zeszłego sezonu greckiej Superligi. Media donoszą, że skrzydłowy nie wrócił wraz z resztą drużyny ze Stambułu, gdzie Dynamo mierzyło się w eliminacjach Ligi Mistrzów z miejscowym Fenerbahce. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą wygasa w przyszłym roku. W związku z tym Słoweniec początkowo zostanie wypożyczony, ale już w styczniu podpisze trzyletnią umowę (zawodnicy mogą podpisać kontrakt z nowym klubem na sześć miesięcy przed wygaśnięciem umowy z obecnym pracodawcą).

Jak informują dziennikarze, Verbić przyleci do Aten jeszcze w piątek. Co ciekawe, zawodnik nie będzie mógł grać w barwach Panathinaikosu w eliminacjach Ligi Konferencji, ponieważ występował już w tym sezonie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów w drużynie z Kijowa.

Benjamin Verbić był piłkarzem Dynama Kijów od 2018 roku. W tym czasie w barwach ukraińskiego klubu rozegrał 121 meczów, w których strzelił 37 goli i zaliczył 12 asyst. Wcześniej grał także między innymi w FC Kopenhadze i NK Celje. Verbić jest również reprezentantem Słowenii. W kadrze narodowej zagrał w 43 spotkaniach, pięciokrotnie pokonując bramkarzy rywali.

