UEFA wszczyna śledztwo po skandalu w LM. "Najpoważniejsze wykroczenie wszech czasów"

W środowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Dynamem Kijów doszło do skandalu. W 57. minucie kibice tureckiego klubu nie mogli się pogodzić z tym, że zespół z Kijowa strzelił gola i zaczęli skandować nazwisko Władimira Putina, aby wyprowadzić z równowagi ukraińskich piłkarzy.

Fenerbahce może mieć kłopoty. UEFA wszczyna śledztwo w związku z zachowaniem kibiców

Oburzające zachowanie kibiców Fenerbahce zostało ostro skrytykowane przez środowisko piłkarskie. Nie uszło ono także uwadze UEFA, która postanowiła wszcząć śledztwo. "Zgodnie z artykułem 31 ustawy o przepisach dyscyplinarnych, Inspektor ds. etyki i dyscypliny UEFA przeprowadzi dochodzenie w sprawie domniemanego niewłaściwego zachowania kibiców Fenerbahce podczas meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów, który miał miejsce 27 lipca 2022 roku w Stambule" - czytamy w oświadczeniu.

Do zachowania kibiców odniosło się także Fenerbahce. Działacze klubu z jednej strony skrytykowali przyśpiewkę swoich fanów, z drugiej natomiast uważają, że sympatycy zostali sprowokowani. "Składamy to oświadczenie przeciwko dyskursowi, który nie reprezentuje naszego klubu i w żaden sposób nie odzwierciedla postawy korporacyjnej klubu. Powodem takiego zachowania była przesadna radość niektórych zawodników rywali, a zwłaszcza rezerwowych bramkarzy, którzy kiedyś grali w Turcji. Przez to część naszych kibiców oburzyła się, ale taka reakcja trwała jedynie przez 20 sekund w 120-minutowym meczu" - czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem Ahmeta Cakara, byłego tureckiego sędziego, Fenerbahce może zostać surowo ukarane za zachowanie kibiców. "Na prezydenta UEFA Ceferina pojawiła się natychmiast presja ze strony przywódców krajów europejskich. ‘Pieśni o Putinie’ będą potraktowane jak najpoważniejsze wykroczenie wszech czasów" - napisał na Twitterze.

Dynamo Kijów pokonało w rewanżowym meczu Fenerbahce 2:1 i dzięki temu awansowało do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w której zmierzy się ze Sturm Graz. Pierwszy mecz zaplanowany jest na środę 3 sierpnia.

