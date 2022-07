Malutka Malta zawstydza Polskę. Obraz nędzy i porażki

W czwartek odbyły się rewanżowe mecze eliminacji Ligi Konferencji. Do kolejnej rundy awansowały tylko dwa polskie kluby. Są to Raków Częstochowa, który pokonał Astanę 1:0 oraz Lech Poznań po remisie 1:1 z Dinamem Batumi. Tyle szczęścia nie miały Lechia oraz Pogoń. Zespół z Gdańska przegrał z Rapidem 1:2, a podopieczni Gustaffsona ulegli Broendby aż 0:4.

Trzy maltańskie kluby grają dalej. Wielkie emocje w meczu Gziry

Więcej powodów do świętowania mają maltańskie kluby. Wszystkie trzy zespoły, biorące udział w eliminacjach, awansowały do kolejnej rundy. Hibernians pokonał po dwumeczu estońską Leviadię Tallinn (3:2, 1:1), a Hamrun Spartans wyeliminował bośniacki Velez Mostar (1:0, 1:0).

Najbardziej emocjonujące spotkanie miało miejsce w Niszu, gdzie miejscowy Radnicki mierzył się z Gzirą United. Serbowie byli faworytami tego dwumeczu. W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 2:2. Wydawało się, że w rewanżu Radnicki poradzą sobie z rywalami i awansują dalej. Okazało się zupełnie inaczej. Regulaminowe 90 minut ponownie zakończyło się wynikiem 2:2 (Gzira wyrównała w 94. minucie) i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W 102. minucie Radnicki objął prowadzenie po rzucie karnym wykonanym przez Aleksandra Pejovicia. Gdy wydawało się, że Serbowie utrzymają korzystny rezultat do końca, goście z Malty ponownie wyrównali w końcówce meczu. W 117. minucie piłkę do siatki wpakował Maxuell.

Po 120 minutach utrzymał się wynik 3:3 i potrzebne były rzuty karne. W nich gospodarze pokazali się z fatalnej strony i wykorzystali tylko jedną "jedenastkę". Gzira była dużo bardziej skuteczna i ostatecznie pokonała Radnicki po rzutach karnych 3:1 i tym samym awansowała do trzeciej rundy eliminacji.

Awans trzech maltańskich drużyn do kolejnego etapu to ogromny sukces. Tamtejsza liga zajmuje dopiero 46. miejsce w rankingu UEFA. Reprezentacja z kolei plasuje się na 168. pozycji w rankingu FIFA. Dla porównania Ekstraklasa, która będzie dwie ekipy w kolejnej rundzie eliminacji, jest na 28. lokacie w rankingu UEFA, a nasza kadra narodowa zajmuje 26. miejsce w rankingu FIFA. Różnica klas pomiędzy polskimi a maltańskimi klubami teoretycznie jest bardzo widoczna, ale w praktyce to małe wyspiarskie państwo może się pochwalić większą liczbą klubów w trzeciej fazie eliminacji Ligi Konferencji.

Lech Poznań - Dinamo Batumi 5:0, 1:1

- Dinamo Batumi 5:0, 1:1 Raków Częstochowa - Astana 5:0, 1:0

- Astana 5:0, 1:0 Pogoń Szczecin - Broendby 1:1, 0:4

1:1, 0:4 Lechia Gdańsk - Rapid Wiedeń 0:0, 1:2

0:0, 1:2 Hibernians - Levadia 3:2, 1:1

- Levadia 3:2, 1:1 Gzira United - Radnicki Nisz 2:2, 3:3 (3:1 po karnych)

- Radnicki Nisz 2:2, 3:3 (3:1 po karnych) Hamrun Spartans - Velez Mostar 1:0, 1:0

W trzeciej rundzie eliminacyjnej Raków Częstochowa zmierzy się ze Spartakiem Trnawa, a Lech zagra z Vikingurem. Hibernians z kolei powalczy z Rigas Futbola Skola, Gzira z Wolfsbergerem, a rywalem Hamrun Spartans będzie Lewski Sofia. Spotkania zaplanowane są na czwartek 4 sierpnia.

