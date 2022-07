"Szok i niedowierzanie". Nenad Bjelica skompromitowany. "Hańba"

Nenad Bjelica żegna się z europejskimi pucharami. Jego NK Osijek przegrało 2:3 w 2. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji z kazachskim FK Kyzyłżar. W domowym rewanżu Chorwaci nie oddali żadnego strzału i Kazachowie odrobili straty w dwumeczu, wygrywając 2:0. Chorwackie media piszą o szoku i niedowierzaniu.

NK Osijek pod wodzą Nenada Bjelicy odpada z pucharów. Już w drugiej rundzie. I to w fatalnym stylu

"Tragiczny wieczór dla chorwackiego futbolu" - to tylko jedno z niewielu haseł, jakie można znaleźć w chorwackich mediach po odpadnięciu NK Osijek z eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Takie opinie wcale nie dziwią. Zespół prowadzony przez Nenada Bjelicę miał dobrą sytuację przed czwartkowym rewanżem z debiutującym w pucharach FK Kyzyłżar. W pierwszym meczu wygrał 2:1 i wydawało się, że w drugim meczu u siebie Chorwaci przypieczętują awans. Tak się nie stało. Przegrali w fatalnym stylu, nie oddając nawet celnego strzału.

Kazachski debiutant do wyeliminowania zespołu Bjelicy potrzebował zaledwie dziewięciu minut. W 62. minucie wynik spotkania otworzył Giorgi Ivanidze, a w 71. minucie podwyższył Moussa Kone. NK Osijek do doprowadzenia do dogrywki potrzebował jednej bramki, jednak Chorwaci nie rzucili się do odrabiania strat. W całym meczu nie oddali ani jednego celnego strzału i pożegnali się z pucharami w beznadziejnym stylu. Nenad Bjelica został skompromitowany. I to u siebie.

Nenad Bjelica wyrzucony z pucharów trzeci raz z rzędu. "Szok i niedowierzanie"

Nenad Bjelica prowadzi NK Osijek od 2020 roku. Pod jego wodzą zespół trzy razy odpadł z europejskich pucharów jeszcze w fazie eliminacyjnej. W 2020 roku NK Osijek pożegnało się z Ligą Europy w 2. rundzie po porażce z FC Basel. Wówczas szkoleniowiec tłumaczył brak awansu...większym budżetem rywala. Rok później Chorwaci odpadli po porażce z CSKA Sofia w 3. rundzie. Warto dodać, że CSKA Sofia rok wcześniej pokonało w eliminacjach FC Basel. W tym roku Osijek żegna się z pucharami po porażce z kazachskim debiutantem. Były trener Lecha Poznań nie ma więc dobrego czasu, jeśli chodzi o rozgrywki europejskie.

"Szok i niedowierzanie", "Osijek wyglądał na bezsilnego", "Hańba" - tak chorwackie media podsumowują kompromitacje w pucharach i pożegnanie z Europą po porażce z Kazachami. Złość była również na trybunach. Pod koniec meczu kibice zaczęli skandować hasła w kierunku samego Bjelicy. Niestety, nie nadają się one do cytowania.