Piotrowski będzie mógł spełnić marzenie. Ma nowy klub. Z szansami na Ligę Mistrzów

Pierwsze informacje o możliwym transferze Jakuba Piotrowskiego przekazał Krzysztof Stanowski. W środę dziennikarz wyjawił, że 24-letni pomocnik przeniesie się z drugoligowej Fortuny Düsseldorf do Łudogorca Razgrad. Wszystko miało się odbyć na zasadzie transferu gotówkowego.

Jakub Piotrowski piłkarzem Łudogorca Razgrad. "To zdecydowanie krok w dobrą stronę, jeśli chodzi o karierę"

Informacje te potwierdził także niemiecki klub. Najpierw poinformowano, że piłkarz nie stawił się na czwartkowym porannym treningu, bowiem za zgodą władz Fortuny udał się na rozmowy i testy medyczne do innego zespołu. Z kolei kilka godzin później transfer został oficjalnie potwierdzony przez bułgarski klub.

Jak przyznają władze Łudogorca, 24-latek przeszedł pomyślnie badania, a następnie podpisał kontrakt. Oficjalna prezentacja Piotrowskiego ma odbyć się w piątek 29 lipca. To kolejny Polak, który będzie występował w barwach drużyny z Razgradu. Wcześniej w bułgarskim zespole mecze rozgrywali Jacek Góralski i Jakub Świerczok.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się sfinalizować ten transfer. To zdecydowanie krok w dobrą stronę, jeśli chodzi o moją karierę. Dzięki zmianie otoczenia będę mógł spełnić marzenie o występie w europejskich pucharach - mówił Piotrowski, cytowany przez oficjalną stronę nowego pracodawcy.

Łudogorec jest drużyną, która całkowicie zdominowała rozgrywki bułgarskie i w poprzednim sezonie sięgnęła po 11. tytuł z rzędu. Co więcej, ekipa z Razgradu w tym czasie dwukrotnie meldowała się w fazie grupowej Ligi Mistrzów (sezony 2014/2015 i 2016/2017), trzykrotnie w tej samej fazie gry w Lidze Europy (2018/2019, 2020/2021 i 2021/2022), a w sezonie 2013/2014 udało się jej dojść do 1/8 finału LE, gdzie musiała jednak uznać wyższość Valencii. Obecnie Łudogorec gra w III rundzie el. Ligi Mistrzów i czekają go dwa mecze z Dinamem Zagrzeb. Pierwszy z nich zaplanowano na wtorek 2 sierpnia.

Jak podaje dziennikarz Metodi Shumanov, bułgarski klub będzie musiał zapłacić Fortunie około 1,3 miliona euro. Informacje o zmianie otoczenia potwierdził także niemiecki zespół. "Kuba zwrócił się do nas z prośbą o transfer. W takim przypadku staramy się, by wszystkie strony były usatysfakcjonowane. W związku z tym nie stawaliśmy na drodze Piotrowskiemu. Dziękujemy mu za wspólnie spędzony czas i zaangażowanie. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, zarówno w sportowym, jak i prywatnym życiu" - czytamy na oficjalnej stronie Fortuny.

Jakub Piotrowski to były młodzieżowy reprezentant Polski. W 2018 roku rozstał się z Pogonią Szczecin i opuścił ekstraklasę. Następnie za około 2 miliony euro trafił do belgijskiego Genk. Pomocnik nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei i najpierw udał się na wypożyczenie do SK Beveren, by finalnie zostać piłkarzem niemieckiej, drugoligowej Fortuny Düsseldorf w lipcu 2020 roku. W jej barwach rozegrał 45 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył trzy asysty.