To dlatego Cristiano Ronaldo naciska na transfer. Strach przed Messim

Cristiano Ronaldo nie chce kontynuować swojej klubowej kariery w Manchesterze United. Portugalczyk nie jest zadowolony z poprzedniego sezonu w barwach klubu, przede wszystkim z braku awansu do Ligi Mistrzów. A właśnie gra w najważniejszych europejskich rozgrywkach jest dla napastnika priorytetem.

Lęk przed utratą rekordów głównym powodem chęci odejścia Ronaldo

W poprzednim sezonie Premier League Manchester zajął dopiero szóstą pozycję. Wynik ten zupełnie nie zadowala Ronaldo, który po przejściu z Realu Madryt liczył na kontynuację swoich świetnych występów w Lidze Mistrzów. Portugalczyk jest bowiem królem strzelców najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Europie z dorobkiem 141 bramek. Szesnaście trafień mniej ma na swoim koncie Lionel Messi, który w tym roku będzie walczył o tytuł najlepszej drużyny kontynentu z Paris Saint-Germain. Jak informuje "The Athletic", utrzymanie przodownictwa w tej klasyfikacji ma być głównym powodem chęci dołączenia Ronaldo do klubu, który będzie grał w Lidze Mistrzów.

Taką możliwość portugalski napastnik miałby w Sportingu Lizbona, który po wywalczeniu wicemistrzostwa kraju zawalczy w fazie grupowej kolejnych rozgrywek. Rozmowy między obiema stronami już trwają. Przenosiny do tego klubu miałyby dla zawodnika sentymentalną wartość, bowiem właśnie w Sportingu rozpoczynał on swoją seniorską karierę. Pozyskanie Ronaldo może się jednak okazać nieosiągalne ze względów finansowych. Dodatkowo do pozyskania napastnika nie jest do końca przekonany trener Ruben Amorim, bowiem zmieniłoby to według niego dynamikę klubu.

