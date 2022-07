Lechia Gdańsk skrzywdzona przez sędziego. Zabójczy błąd [WIDEO]

Piłkarze Lechii Gdańsk walczyli z Rapidem Wiedeń w rewanżowym meczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Spotkanie w Wiedniu zakończyło się korzystnym dla polskiego zespołu bezbramkowym remisem, co pozostawiało kwestie awansu otwartą. Niestety faworyci szybko sprowadzili gospodarzy na ziemię, odskakując już po 20. minutach gry na 0:2.

Dwa ciosy, Lechia na kolanach. Fatalny błąd sędziego i niesprawiedliwy karny

Zawodnicy Rapidu od początku weszli bardzo mocno w to spotkanie. Od razu narzucili swoje tempo gry, co już w 16. minucie poskutkowało zdobyciem bramki przez Nicolasa-Gerrita Kuhna. Po chwili było już 2:0 dla wiedeńczyków. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego rzutu karnego, którego na gola zamienił Marco Grull. Sędziowie dopatrzyli się faulu w polu karnym, jednak jak się okazuje przewinienie zostało popełnione przed polem bramkowym Rapidu. Wynik nie zmienił się już do końca pierwszej połowy, co wyraźnie oddaliło Lechię od sprawienia niespodzianki i awansu do III rundy eliminacji LKE. Sytuację z 18. minuty można zobaczyć na poniższym wideo.

W drugiej połowie gdańszczanie ruszyli do ataku. Na bramkę kontaktową musieliśmy jednak czekać aż do 82. minuty, kiedy celnym trafieniem popisał się Łukasz Zwoliński. Mimo usilnych starań Lechii nie udało się doprowadzić do wyrównania. Ze zwycięstwa 2:1 cieszył się Rapid, który w III rundzie eliminacji zmierzy się azerskim Neftci Baku.

Lechia Gdańsk awansowała do II rundy eliminacji LKE po wygranej nad Akademiję Pandev (6:2 w dwumeczu). W pierwszym spotkaniu doszło jednak do kontrowersyjnej sytuacji. W trakcie meczu w Gdańsku na jedną z trybun weszli chuligani. Doszło do bójki, w wyniku której ucierpiało kilka osób. Konflikt zaczął się w pubie pod stadionem. Sytuacją zajmuje się już gdańska policja. Rapid Wiedeń zaczyna walkę o fazę grupową LKE od II rundy eliminacji. Lechia jest więc jego pierwszym rywalem.

