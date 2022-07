FC Barcelona odwiedza akademię. A Lewandowski jak idol. Prawdziwy [WIDEO]

FC Barcelona podczas tournée po Stanach Zjednoczonych rozegrała już trzy pojedynki. Na początek rozgromiła Inter Miami 6:0. W drugim spotkaniu, w którym swój debiut zanotował Robert Lewandowski, kataloński klub pokonał 1:0 w El Clasico największego ligowego rywala, Real Madryt. Później Barcelona z Polakiem w składzie zremisowała z Juventusem 2:2.

Zawodnicy Barcelony odwiedzili piłkarskich adeptów. Lewandowski jedną z większych gwiazd

Przed wicemistrzami Hiszpanii jeszcze jeden pojedynek z New York Red Bulls, który odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. W przerwie od treningów zawodnicy Xaviego spotkali się z młodymi piłkarzami trenującymi w Barca Academy PRO New York. Był to z pewnością szczególny dzień dla młodych zawodników, którzy mieli okazję spotkać się ze swoimi idolami. Nie zabrakło czasu na krótkie rozmowy oraz oczywiście na pamiątkowe zdjęcie. Sporym zainteresowaniem cieszył się Lewandowski, który został bardzo entuzjastycznie przywitany. Wielu młodych piłkarzy chciało przybić "piątkę" z nowym napastnikiem klubu. Widać to na nagraniu, które strona akademii umieściła na swoim profilu na Twitterze.

Barcelona w przyszłym tygodniu powróci do Hiszpanii. Na piątek 5 sierpnia na godzinę 11:00 zaplanowano oficjalną prezentację Lewandowskiego na Camp Nou. Debiut napastnika na stadionie będzie miał miejsce dwa dni później, w meczu Pucharu Gampera przeciwko meksykańskiemu Pumas. Przypomnijmy, że Polak został zawodnikiem Barcelony 19 lipca, podpisując czteroletni kontrakt. Jako nowy nabytek klubu zaprezentowano go już na następny dzień.

