Raków wygrał 6:0 w dwumeczu. Rywal na kolanach. Jest awans

Jeszcze przed meczem rewanżowym wiadomo było, że Astanie trudno będzie odrobić straty do Rakowa. W Częstochowie polski klub wygrał przecież 5:0. W czwartek podopieczni Marka Papszuna tylko potwierdzili swoją wyższość, wygrywając drugi mecz 1:0. Dzięki temu awansowali do trzeciej rundy Ligi Konferencji Europy.

Raków Częstochowa nie dał sobie wydrzeć awansu do III rundy LKE

Pierwsza minuta spotkania rewanżowego pokazała, że Astana miała nadzieję na remontadę. Pod bramką Rakowa groźnie było już w 18. sekundzie. Vladan Kovacević musiał interweniować po strzale Raia Vloeta i na szczęście to się udało. Chwilę później do głosu doszli już częstochowianie. Dwa razy blisko gola był Sebastian Musiolik. Najpierw na 11. metrze próbował uderzać głową, ale piłka przeleciała nieco nad nim. Moment później po sprytnej jego podcince futbolówka uderzyła w poprzeczkę.

Piłkarze Papszuna postawili na wysoki pressing, dzięki czemu gospodarze musieli schodzić często na własną połowę. To przysparzało Rakowowi szanse. W 12. minucie Zarucki końcami palców obronił soczyste uderzenie Bena Ledermana. Cztery minuty później golkiper Astany nie dał już rady zachować czystego konta. Władysław Koczerhin odebrał piłkę na połowie rywala i pięknym strzałem z dystansu pod poprzeczkę bramki rywala otworzył wynik spotkania.

Kiedy Astana straciła gola, temperatura spotkania spadła. Gospodarze musieliby wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, żeby jeszcze odwrócić losy dwumeczu. Okazję mieliby w 21. minucie, bo piłkarze Rakowa popełnili koszmarny błąd. Zoran Arsenić uratował sytuację, faulując przed polem karnym. Zarobił za to żółtą kartkę i dał okazję do strzału z rzutu wolnego w niebezpiecznym miejscu. Rai Vloet kopnął jednak po chwili prosto w ręce bramkarza częstochowian.

Gol Rakowa obniżył temperaturę spotkania

W pierwszej połowie drużyna wicemistrzów Polski nie ustawała w próbach podwyższenia prowadzenia. Vladislavs Gutkovskis i Koczerhin oddawali strzały, ale te blokowane były przez obrońców. Przed zejściem do szatni celnie strzelał jeszcze Pedro Eugenio, ale zamiary piłkarza Astany łatwo odczytał Kovacević, łapiąc piłkę. Sędzia dał znak, że czas na przerwę. Częstochowianie byli około 45 minut od awansu.

Po przerwie oba zespoły wyszły w tym samym składzie. Początkowo nie wyglądało na to, aby temperatura spotkania wzrosła. Kilka minut po wznowieniu gry rzut rożny mieli częstochowianie, ale dośrodkowanie jednego z piłkarzy gości łatwo wyłapał bramkarz gospodarzy. Potem próbował dla Astany próbował strzelać Timur Dosmagambietow, ale futbolówka poszybowała poza boisko.

Wynik w meczu nie pozwalał raczej wierzyć miejscowym piłkarzom na odwrócenie losów. Próbowali co prawda czasami zaskoczyć przyjezdnych, ale brakowało zdecydowanie dokładności. Przykładem była niezła kontra w 56. minucie. Po dośrodkowaniu z prawego skrzydła Milan Rundić wybił jednak piłkę na róg. Astana miała też kilka szans ze stałych fragmentów gry. W 64. minucie szarżujący Pedro Eugenio został sfaulowany przez Svarnasa przed polem karnym Rakowa. Strzał z rzutu wolnego jednego z gospodarzy trafił prosto w mur.

Piłkarze z Kazachstanu starali się rozgrywać atak pozycyjny, ale zdobywcy Pucharu Polski wciąż świetnie odczytywali ich zamiary. Swoje akcje próbowała organizować także drużyna z Częstochowy. W 75. minucie świetne prostopadłe podanie otrzymał Mateusz Wdowiak, ale tego tuż przed strzałem zatrzymał go znakomitym wślizgiem Talgat Kusjapow. Trzy minut później Patryk Kun ściął z piłką do środka i uderzył płasko prawą nogą. Zaruckij obronił to, ale odbił na rzut rożny.

Do końca spotkania żadna z drużyn nie zdołała już zmienić wyniku. A to oznaczało, że Raków Częstochowa wygrał drugi mecz z Astaną 1:0 i, triumfując 6:0 w dwumeczu, awansował do trzeciej rundy Ligi Konferencji Europy. W niej na 99 procent zagra ze słowackim Spartakiem Trnawa, który o 19:00 rozpocznie swój mecz z Newtown. W pierwszym spotkaniu padł wynik 4:1.