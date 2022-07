Niesmaczne. Lewandowski wyświadczył Bayernowi przysługę - mówi Hamann

Robert Lewandowski podpisał czteroletni kontrakt z FC Barceloną. To zwieńczenie kilkutygodniowej walki z władzami Bayernu Monachium. Już na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski otwarcie powiedział, że nie widzi swojej przyszłości w tym klubie. I tu właśnie Dietmar Hamann widzi pierwsze kłody, które Lewandowski podłożył pod własne nogi.

- Trzeba powiedzieć, że Bayern Monachium zachował się bardzo dobrze i bardzo profesjonalnie. Lewandowski wyświadczył mu przysługę swoimi wypowiedziami. Bez nich [klub] prawdopodobnie nigdy nie byłby w stanie wygenerować takiej ceny, jaką otrzymali - powiedział były reprezentant Niemiec i piłkarz Bayernu w rozmowie ze Sky.

Bayern stawiał twarde warunki, a Barcelona uległa. Wszystko przez słowa Lewandowskiego?

FC Barcelona zapłaciła za Lewandowskiego 45 milionów euro plus pięć milionów zmiennych. Bayern zażądał tej kwoty w jednym przelewie i nie zszedł ze swoich oczekiwań nawet o jedno euro. Wcześniej władze hiszpańskiego klubu złożyli kilka niższych ofert, ale wszystkie zostały odrzucone. - Tak, jak niesmaczne jest jego odejście, tak Robert Lewandowski wyświadczył Bayernowi wielką przysługę - podkreślał w wywiadzie.

Zdaniem Hamanna w Bayernie nie ubolewają nad stratą Lewandowskiego. Nie po tym, ile zarobili na jego odejściu. - To on rozpoczął cały ten wir i złożyć otwarte deklaracje - kontynuował. Nie twierdzi jednak, że odejście Lewandowskiego nie ma samych zalet. Główną wadą jest to, że w zespole Juliana Nagelsmann powstała dziura. - Bo to on zdobywał średnio od 30 do 50 bramek we wszystkich rozgrywkach. To są trudne do osiągnięcia liczby - powiedział.

Odkąd Robert Lewandowski pojawił się w Bayernie Monachium w 2014 r., tylko raz strzelił mniej niż 40 goli w sezonie. Miało to miejsce w jego pierwszym roku gry w klubie. Zdobył wtedy 25 bramek. Od tamtego czasu jego wynik to kolejno: 42 (2015/16), 43 (16/17), 41 (17/18), 40 (18/19), 55 (19/20), 48 (20/21) i 50 w minionym sezonie.

Dietmar Hamann jest wychowankiem Bayernu. W pierwszym zespole grał w latach 1993-1998. Dwukrotnie sięgnął z nim po mistrzostwo Niemiec i dzisiejszą Ligę Europy. Do tego zdobył też Puchar Niemiec. Po transferze do Liverpoolu do swojej kolekcji dodał kilka krajowych wyróżnień, Ligę Mistrzów oraz Superpuchar UEFA.