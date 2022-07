Świetne wieści dla Krystiana Bielika. Transfer blisko. Spełnia warunek Michniewicza

Ważą się losy klubowe Krystiana Bielika. Czesław Michniewicz kilka tygodni temu jednoznacznie powiedział, że jeśli 24-latek marzy o wyjeździe na mundial, musi grać wyżej niż na trzecim poziomie rozgrywek w Anglii. A spadek z Championship zaliczył jego zespół Derby County.

Krystian Bielik bliski nowego klubu z Championship

I wiele wskazuje na to, że reprezentant Polski wkrótce będzie mógł uczynić ten krok. Jak informują Meczyki.pl Krystian Bielik w najbliższych dniach powinien znaleźć nowy klub. Polak ma udać się na wypożyczenie do Championship.

Obrońca najprawdopodobniej zasili zespół Birmingham City. Co warte podkreślenia, Bielik nie byłby jedynym z biało-czerwonych, który grałby w tym angielskim klubie. Wcześniej wypożyczony został do niego Przemysław Płacheta. Sam Krystian Bielik niegdyś miał już styczność z Birmingham. Przed pięcioma laty Arsenal wypożyczył go właśnie do tego zespołu z niższej ligi, aby tam rozwijał swoje umiejętności.

Krystian Bielik miał zagrać w czerwcowych meczach reprezentacji Polski w Lidze Narodów w środku pola, ale doznał kontuzji podczas gry wewnętrznej na jednym z treningów. Polski pomocnik złapał się wtedy za to samo kolano, które miał operowane rok temu. - On jest załamany. Rozmawiałem z nim w przerwie w meczu. Krystian leci do lekarza do Londynu. Mówił mi, że noga ciągle go boli - tłumaczył Mateusz Borek.

Piłkarz powoli wraca jednak do zdrowia. Trener Liam Rosenior przyznał, że pomocnik jest coraz bliżej powrotu do gry w pierwszym zespole Derby County. - Krystian dopiero wraca do pełnej sprawności. Pracujemy intensywnie na treningach i Bielik nie jest daleko od powrotu na boisko. Jest w naprawdę dobrym miejscu. Cały proces rehabilitacji dopasowujemy indywidualnie do każdego gracza i tak jest też z Krystianem - tłumaczy Rosenior.

Bielik trafił do Derby County w sierpniu 2019 roku za 8,2 miliona euro z Arsenalu. Od tamtej pory polski pomocnik zagrał 49 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki. Bielik łącznie opuścił niemal 80 spotkań Derby z powodu zerwania więzadła krzyżowego i operacji kolana.