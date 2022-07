Pogoń Szczecin - Broendby. Gdzie i o której oglądać mecz el. LKE? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Trwa walka polskich zespołów w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. W czwartek o awans do III rundy powalczą cztery polskie zespoły. Jako ostatnia swój mecz rozpocznie Pogoń Szczecin, która zmierzy się z Broendby. Pierwsze starcie zakończyło się remisem 1:1, więc kwestia awansu do kolejnej fazy jest otwarta. Spotkanie na Broendby Stadion rozpocznie się o 20:00.

Pogoń walczy o awans do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy

Pierwszy pojedynek II rundy el LKE piłkarze Pogoni rozpoczęli słabo, a stroną wiodącą byli rywale. Szczecinianie nie potrafili budować swoich akcji i zatrzymać solidnie grających rywali. To spowodowało, że do przerwy Broendby prowadziło 1:0 po bramce Blasa Riverosa. Na drugą połowę gospodarze wyszli już z zupełnie innym nastawieniem i z biegiem czasu grali coraz pewniej. Zaowocowało to bramką Luki Zachovicia, która dała Pogoni wyrównanie. Żadna z drużyn nie zdołała już zmienić wyniku i spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Decydujący mecz odbędzie się na stadionie rywali. Choć kwestia awansu, ze względu na wynik pierwszego spotkania, jest otwarta, faworytem będą gospodarze. Mowa bowiem o jedenastokrotnym mistrzu Danii, który będzie grał przy dopingu własnych kibiców. O charakterze fanów Broendby można było się przekonać podczas meczu w Szczecinie, bowiem entuzjaści przyjezdnej drużyny rzucali butelkami i kubkami po piwie w innych kibiców. Tym razem ich drużyna zagra jednak na swoim stadionie, co może stanowić dodatkową motywację dla piłkarzy.

Broendby IF - Pogoń Szczecin w II rundzie el. LKE. Gdzie oglądać mecz?

Czwartkowe spotkanie na Broendby Stadion będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz na sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.