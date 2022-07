Dinamo Batumi - Lech Poznań. Gdzie i kiedy oglądać mecz mistrza Polski w el. LKE? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Piłkarze Lecha Poznań znakomicie rozpoczęli zmagania w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Mistrzowie Polski pewnie pokonali w pierwszym meczu gruzińskie Dinamo Batumi 5:0, a bohaterami spotkania zostali Joao Amaral i Michał Skóraś - obaj dwukrotnie wpisali się na listę strzelców. Tym samym drużyna z Wielkopolski wypracowała sporą zaliczkę przed starciem rewanżowym.

Lech Poznań - Dinamo Batumi. Mecz rewanżowy o awans do III rundy LKE

Eksperci nie mają wątpliwości, że to podpieczni Johna van den Broma będą faworytami do triumfu w kolejnym spotkaniu. Jednak przestrzegają także, by nie lekceważyć przeciwnika. Tym bardziej, że mecz rewanżowy zostanie rozegrany na jego terytorium, a więc w Gruzji. Z pewnością Dinamo będzie chciało powetować sobie niepowodzenie sprzed tygodnia i przeszkodzić drużynie ze stolicy Wielkopolski w końcowym triumfie.

Zwycięzca pary polsko - gruzińskiej zna już rywala, z którym zmierzy się w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Będzie nim islandzki Vikingur. We wtorek w starciu rewanżowym pomiędzy The New Saints i mistrzem Islandii padł bezbramkowy remis, co po zeszłotygodniowej wygranej Vikinguru oznacza jego awans.

Lech Poznań - Dinamo Batumi. Gdzie i kiedy oglądać starcie? Transmisja TV, stream online

Spotkanie polsko-gruzińskie zaplanowano na czwartek 28 lipca na godzinę 19. Transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Zapraszamy także śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

