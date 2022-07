Nowe informacje ws. Michała Karbownika. Jednak nie Polska. Liga zagraniczna

Michał Karbownik w 2020 roku przeniósł się z Legii Warszawa do Brighton za około 5,5 miliona euro. 21-latek nie zdołał jednak zawojować rozgrywek Premier League i został wypożyczony do Olympiakosu. Teraz angielski klub ponownie poszukuje drużyny, do której mógłby oddać polskiego zawodnika.

Media: Michał Karbownik nie trafi do Ekstraklasy. Kierunek południowy?

Na początku tygodnia pojawiły się informacje, że Karbownik może wrócić do Ekstraklasy. Poważnie zawodnikiem zainteresowana była Lechia Gdańsk i wszystko wskazywało na to, że tam właśnie będzie występował 21-latek. Operacja nie doszła jednak do skutku, bowiem pojawiły się nowe oferty.

Jak poinformował dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe", Karbownik zostanie wypożyczony do zagranicznego klubu. W grę wchodzą ekipy z Serie B lub drużyny francuskie. Całość powinna wyjaśnić się jeszcze w tym tygodniu.

Dziennikarz dodał, że polski zawodnik ma bardzo małe szanse na grę w Brighton, a żeby tak się stało, musiałby zaliczyć bardzo duży skok jakościowy podczas kolejnego wypożyczenia.

Karbownik w minionym sezonie rozegrał dziewięć spotkań dla Olympiakosu i 12 meczów dla drugiej drużyny greckiego zespołu, w czasie których zaliczył dwie asysty. Wcześniej wiele mówiło się jeszcze o zainteresowaniu zawodnikiem ze strony VSC Debreczyna oraz Legii Warszawa.