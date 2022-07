Wyzywa Kamila Glika do walki w MMA. "Mam zamiar się raz odpalić"

Błażej Augustyn to nowy piłkarz trzecioligowej Wieczystej Kraków. Podczas swojej piłkarskiej kariery występował między innymi w Boltonie, Górniku Zabrze, czy Lechii Gdańsk. W rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Jakubem Polkowskim w "Foot Trucku" opowiedział o tym, że trenuje sztuki walki i w przyszłości chciałby zmierzyć się w oktagonie, najlepiej z jakimś piłkarzem. Nagle padło nazwisko doświadczonego reprezentanta Polski Kamila Glika.

REKLAMA

Metamorfoza Dawida Kownackiego. Niemcy: Zmiana bewzględnie decydująca

- Lubię od małolata. Lubiłem się bić i lubię to cały czas i w wolnym czasie to trenuje sobie. Jak skończę grać w piłkę to mam zamiar się raz odpalić, chociaż spróbować. Wiadomo, że żeby wyjść to też chciałbym dobrze zarobić, ale wiesz ja nie upatruje swojej osoby, żebym był w stanie walczyć z kimś kto jest profesjonalistą. Ja ich szanuję, bo znam ich i widzę i nie chcę się nawet do nich porównywać w minimalny sposób, bo to lata świetlne - opowiada Augustyn.

- Chcę poczuć ten klimat co oni, tą adrenalinkę nową, strach przed dostaniem w łeb albo w coś. To jest jednak zajawka. Teraz uczę się parteru, ale przez okres bycia w Jagiellonii trenowałem u Darka Snarskiego naszego byłego olimpijczyka. Aktywnie cały czas podchodziłem do rzeczy. Trochę pochodziłem sobie na parę treningów we Wrocławiu kiedy mogłem do Dominika Zadory, a teraz chodzę do mojego kolegi, który ma brązowy pas w Ju-jitsu i uczy mnie podstaw.

Dziwny gol Arkadiusza Milika. Francuzi zachwalają: Ultraskuteczny

O potencjalnej walce z Kamilem Glikiem

- Gadałem z Kamilem (Glikiem). Wymieniliśmy kilka spostrzeżeń na temat ludzi, którym można by było dokuczyć. Ja nie mam problemu z tym (aby zawalczyć z Glikiem). Nie jesteśmy ziomkami, że się uwielbiamy, kochamy. Wszedłbym do klatki. Lubię Kamila (Glika), jest fajnym gościem i wiem, że też podoba mu się to - mówi Augustyn

Relacja z Piotrem Stokowcem

Doświadczony stoper Wieczystej poruszył także temat burzliwych relacji ze swoim byłym trenerem. Chodzi o Piotra Stokowca, z którym 34-latek współpracował w Lechii Gdańsk. Między Augustynem oraz kilkoma innymi piłkarzami doszło do kilku konfliktów z obecnym szkoleniowcem Zagłębia Lubin.

- Dla Piotra Stokowca wciąż byłem "ulany". Mówił, że muszę skorzystać z dietetyka. Poszedłem, dietetyk stwierdził, że za dużo mi nie jest w stanie pomóc, bo jest wszystko na poziomie, ale trener wciąż twierdził, że powinienem z 2 kilogramy zrzucić - tłumaczy piłkarz Wieczystej.

- Czytam teraz wywiady to mówi, że tych, których się pozbywa to się pozbywa, bo przeważnie byli słabi. To raczej wyszło, że nas zlewali nie płacąc nam itd. a że byliśmy jedyną taką grupką, która nie dawała sobie dmuchać w kaszę to się pewnie nie spodobało. To jest słabe. Ja myślę, że w takich przypadkach trener powinien mieć jak największe zrozumienie do zawodników, bo to też jest nasz zarobek. Ty możesz od nas wymagać, ty od nas wymagasz i wręcz wyciskasz z nas cytrynkę, a my nie możemy się upomnieć o to co nam się należy?

Pomimo trudnej sytuacji w klubie Błażej Augustyn zauważa, że on i jego koledzy nigdy nie odpuszczali z tego powodu na treningach. Zawsze dawali z siebie wszystko, bez względu na relację z działaczami, czy szkoleniowcem.

- My nie przychodziliśmy na trening i biegaliśmy tyłem, czy cokolwiek. Nie mógł nam nic zarzucić. Każdy z nas dawał 100% zawsze. Jeśli on stwierdza teraz w wywiadach, że pozbywał się nas, bo byliśmy słabi, to ja nie wiem. Byliśmy słabi i osiągnęliśmy największy sukces jaki osiągnął klub. Nie wydaje mi się, że byliśmy słabi, wręcz przeciwnie bodajże w grupie mistrzowskiej ostatnie siedem meczów, mieliśmy dwanaście punktów przewagi. Wtedy się zaczęły takie komplikacje odnośnie do premii. Trener stawał bardziej po stronie klubu, my żeśmy się przeciwstawiali - wyjaśnia Augustyn

Lech oddaje piłkarza wartego 800 tys. euro za darmo. Idzie do Belgii