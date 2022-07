Metamorfoza Dawida Kownackiego. Niemcy: Zmiana bewzględnie decydująca

Dawid Kownacki świetnie prezentuje się na początku nowego sezonu po powrocie do Fortuny Duesseldorf. Pokazuje niemieckim dziennikarzom, że ci bardzo mylili się, nazywając go jeszcze niedawno "mega wtopą". - Wypożyczenie do Lecha dodało mu ogromnej pewności siebie - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Pascal Biedenweg z "Rheinische Post".

