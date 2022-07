Nie żyje Oliwier. Syn Jakuba Rzeźniczaka. "Czujemy niewyobrażalny ból"

"Choroba Oliwierka niestety szybko rozprzestrzeniła się i zabrała naszego Aniołka tutaj na Ziemi Świętej, w Izraelu. Czujemy niewyobrażalny ból, ale i ogromną wdzięczność za każdy dzień jego życia. Było tych dni dokładnie 376. Msza pogrzebowa oraz ostatnie pożegnanie Oliwierka odbędzie się w kaplicy na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego 59A w Oleśnicy, 1 sierpnia (poniedziałek) o godz. 14:00. Wszystkich, którzy chcą się pomodlić z nami Różańcem Świętym zapraszamy od 13:40 do kaplicy. Dziękujemy za wszelkie dobro, które od Was płynęło. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Jednocześnie bardzo prosimy media o uszanowanie czasu naszej żałoby. Bardzo potrzebujemy teraz spokoju, wyciszenia i modlitwy. Rodzice Oliwierka, Magda i Kuba" - napisał w otwartym liście Jakub Rzeźniczak.

Ciężka choroba

U syna 35-letniego obrońcy Wisły Płock wykryto bardzo rzadki nowotwór wątroby. Już od wielu tygodni relacje rodziców mówiły o tym, że szanse na wyleczenie dziecka są nikłe. Tydzień temu Rzeźniczak udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu".

- Wyniki niestety nie wyglądają dobrze. Kontaktowałem się z najlepszą kliniką na świecie St. Jude zajmującą się guzami wątroby u dzieci. Zobaczyli wyniki Oliwiera, po czym powiedzieli, że nie podejmą się leczenia, gdyż mogą zaproponować to samo leczenie, co w Europie. Byłem w Izraelu, gdzie namawiałem mamę Oliwiera na powrót do Polski, ale bezskutecznie - mówił kilka dni temu piłkarz

W tym sezonie obrońca zagrał w wygranym 3:0 starciu z Lechią i pełnił funkcję kapitana. W poprzednim sezonie zaliczył 28 występów w ekstraklasie.

Redakcja Sport.pl składa rodzinie Oliwierka kondolencje.