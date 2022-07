Niemcy ograły Francję w półfinale Euro. Klasyk w finale Euro 2022

Stawka spotkania była ogromna - zwyciężczynie środowego półfinału zagrają w finale mistrzostw Europy, w którym już czekają Angielki. Gospodynie turnieju rozbiły we wtorek Szwedki aż 4:0, w meczu, którego ozdobą był gol piętą strzelony przez Alessię Russo.

Niemki ewidentnie czuły rangę spotkania i chciały szybko przejąć inicjatywę, by kontrolować spotkanie. Naciskały, atakowały. To przyniosło skutek w 40. minucie spotkania, gdy Alexandra Popp pokonała Peyreud-Magnin, strzelając swoją 5. bramkę na tych mistrzostwach Europy. Lepsza pod tym względem jest tylko Beth Mead, zdobywczyni 6 bramek.

Sytuacja Niemek była fantastyczna, ale tylko przez chwilę. W 45. minucie doszło do kuriozalnego zdarzenia. Diani uderzyła na bramkę Frohms, piłka trafiła w słupek, ale na tyle niefortunnie dla niemieckiej bramkarki, że odbiła się od jej pleców i wpadła do siatki. Tym samym do przerwy na tablicy wyników widniał remis 1:1.

Przypadkowa bramka przed przerwą rozbudziła apetyty Francuzek, które po przerwie znacznie chętniej atakowały rywalki. Pewnie jednak w bramce zachowywała się Frohms. I gdy wydawało się, że powoli obydwa zespoły będą powoli przygotowywać się do dogrywki, kapitalną akcją popisały się Niemki. Popp wyskoczyła najwyżej w polu karnym Francuzek i strzałem głową wyprowadziła swój zespół na prowadzenie, strzelając tym samym swój 6. gol w turnieju, zrównując się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców z Mead.

Angielki będą faworytkami finału Anglia - Niemcy

Przed fazą ćwierćfinałów Nielsen Gracenote pokusił się o prognozę, która z ośmiu drużyn będących nadal w turnieju, ma największe szanse na zwycięstwo w całym turnieju. Wówczas aż 22 proc. szans dawano Angielkom, które będą faworytkami finału. Niemki miały nieco mniejsze szanse na końcowe zwycięstwo - wynoszące 20 proc. Potwierdził się jednak najbardziej prawdopodobny finał mistrzostw, w którym zagrają Angielki i Niemki, na który dawano aż 16,9 proc.