Imperium miliardera w rozsypce. Stracił 9 miliardów dolarów

Rinat Achmetow traci coraz więcej z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według ukraińskiego "Forbesa" właściciel Szachtara Donieck stracił już ponad 60 procent swojego majątku. Coraz gorzej wygląda również sytuacja w zarządzanym przez niego klubie. Z drużyny mistrzów Ukrainy odchodzą bowiem najlepsi i najbardziej kosztowni zawodnicy.

Na początku tego roku majątek Achmetowa szacowano na 13,7 miliardów dolarów. Teraz według ukraińskiego "Forbesa" jest to 4,9 mld dolarów, co oznacza ogromny spadek o prawie 9 mld dolarów. Znacznie spadła również wartość Szachtara, który stanowi 3 procent majątku ukraińskiego miliardera. W lutym wynosiła ona 275 milionów euro, a teraz jest to 150 milionów euro. Na tę kwotę składa się między innymi łączna wartość zawodników klubu szacowana na początek lipca.

Szachtar Donieck żąda odszkodowania od FIFA

Z uwagi na napiętą sytuację w Ukrainie coraz więcej zawodników nie chce kontynuować swojej gry w Doniecku. Klubowi udało się sprzedać pięciu zawodników zagranicznych za łączną kwotę 44,3 mln euro. Mowa o Davidzie Neresie (Benfika Lizbona), Dodo (Fiorentina), Marcosie Antonio (Lazio), Fernando (RB Salzburg) i Alanie Patricku (SC Internacional Porto Alegre). Kilku zawodników opuściło Szachtar za darmo, korzystając z danego przez FIFA przyzwolenia na zawieszenie kontraktu z powodu wojny.

Klub, który liczył na sprzedaż niektórych z tych piłkarzy, ocenia stratę z tego tytułu na kwotę 50 milionów euro. Szachtar zapowiedział, że w związku z tym będzie się ubiegał o odszkodowanie od FIFA. Nie zmienia to jednak faktu, że w drużynie mistrzów Ukrainy coraz bardziej wyraźne są braki personalne. Szczególnie, że na takiej samej zasadzie z klubem rozstał się też trener Roberto de Zerbi.