Hope Solo przyznała się do winy. "Popełniłam największy błąd w moim życiu"

31 marca tego roku przypadkowy przechodzień zauważył, że na jednym z parkingów w Północnej Karolinie stoi samochód z włączonym silnikiem, we wnętrzu którego znajdowała się nieprzytomna kobieta. Okazało się, że była nią Hope Solo, a na domiar złego na tylnych siedzeniach znajdowali się jej synowie - dwuletni bliźniacy.

Hope Solo przyznała się do winy

W poniedziałek była bramkarka reprezentacji Stanów Zjednoczonych, odpowiadając na zarzuty kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, przyznała się do winy. Ponadto została oskarżona o stawianie oporu funkcjonariuszowi publicznemu w związku z incydentem z 31 marca, a także znęcanie się nad dziećmi. Jej adwokat Chris Clifton przekazał następnie, że dwa ostatnie zarzuty zostały dobrowolnie oddalone.

Biuro Prokuratora Okręgowego w hrabstwie Forsyth przekazało, że Solo została skazana na 24 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu, a także konieczność przystąpienia do programu odwykowego. Za czas spędzony w stacjonarnej placówce rehabilitacyjnej przyznano jej 30-dniowy okres pracy nad uzależnieniem.

Na tym jednak kary się nie skończyły. Hope Solo musiała ponadto zapłacić 2500 dolarów grzywny i 600 dolarów opłaty za badania laboratoryjne. Ponadto musi uzyskać pozytywną ocenę w zakresie ograniczania nadużywania alkoholu i ukończyć wszystkie zalecone terapie.

- To był największy błąd w moim życiu. Nie doceniłam, jak destrukcyjną częścią mojego życia stał się alkoholem. Plusem popełnienia tak dużego błędu jest to, że szybko wyciąga się słuszne wnioski. Ich nauka była trudna, a czasami bardzo bolesna - stwierdziła Solo w oświadczeniu wydanym po przyznaniu się do winy.

Inne problemy z prawem Hope Solo

Zgodnie z raportem policyjnym opublikowanym przez amerykańskie media, Solo została aresztowana na parkingu centrum handlowego w Winston-Salem. Interweniujący funkcjonariusz poczuł od niej woń alkoholu, ale ta odmówiła przeprowadzenia testu. W efekcie została zabrana do biura sędziego, gdzie ponownie odmówiła wykonania testu alkomatem, dlatego wydano nakaz przeprowadzenia próbki krwi. Wynik stężenia wyniósł 0,24%, czyli trzykrotnie więcej, niż wynosi dopuszczalna norma.

To nie pierwsze problemy z prawem Hope Solo. W czerwcu 2014 roku została aresztowana i oskarżona o dwa wykroczenia o napaść czwartego stopnia. Jedno dotyczyło ataku na przyrodnią siostrę, a drugie - na bratanka. Solo nie przyznała się do winy i dzień później została wypuszczona. W styczniu 2015 roku wycofano zarzuty.

Niedługo później mąż byłej bramkarki, Jerramy Stevens został aresztowany pod zarzutem prowadzenia pod wpływem alkoholu, prowadząc furgonetkę amerykańskiej drużyny piłkarskiej. W wyniku incydentu Solo została zawieszona na 30 dni w zespole narodowym z powodu złej oceny sytuacji przy wejściu do samochodu i kłótnię z policją.

Hope Solo rozegrała aż 202 mecze w reprezentacji USA, notując przy tym 153 zwycięstwa. Pod tym względem zajmuje 10. miejsce w historii damskiej reprezentacji (liderką jest Kristine Lilly z liczbą 354 występów). Wraz z kadrą dwukrotnie sięgała po złoto olimpijskie (2008 i 2012), a także mistrzostwo świata (2015).