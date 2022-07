Mariusz Stępiński może trafić do 21-krotnego mistrza kraju

Przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu Mariusz Stępiński zdecydował się na dołączenie do Arisu Limassol, zarządzanego przez rosyjskiego multimilionera. Jego zamiarem było zbudowanie nowej potęgi ligi cypryjskiej, a Polak miał być jednym z tych, który pomoże wznieść się klubowi na szczyt krajowego futbolu.

Mariusz Stępiński może wrócić na Cypr

W barwach Arisu Stępiński zanotował całkiem udany sezon. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 25 meczów, w których strzelił dziewięć bramek i zanotował trzy asysty. Nie pomógł jednak drużynie choćby w zajęciu miejsca na podium. Ostatecznie Aris zakończył rozgrywki na czwartym miejscu i awansował do eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Niezły sezon na Cyprze sprawił, że Stępiński ponownie może zagrać w tamtejszej lidze. "Onet Sport" informuje, że jego sprowadzeniem zainteresowane są władze Omonii Nikozja. To 21-krotny mistrz Cypru i siódma drużyna ostatniego sezonu. Do końca lutego tego roku trenerem zespołu ze stolicy Cypru byłmenedżer Legii Warszawa Henning Berg. Został jednak zwolniony po serii niezadowalających wyników.

Dorobek dziewięciu goli sprawił, że Stępiński był najlepszym strzelcem Arisu w ubiegłym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Drugim najskuteczniejszym piłkarzem był inny z Polaków, Daniel Sikorski (sześć bramek, wspólnie z Mariją Spoljariciem).

Stępiński odejdzie z Włoch

Niezależnie od tego, czy Mariusz Stępiński faktycznie ostatecznie trafi do Omonii Nikozja, niemal pewne jest jego odejście z Hellasu Werona. Od momentu transferu we wrześniu 2019 roku rozegrał dla tego zespołu 63 mecze, ale w międzyczasie był wypożyczany do Lecce i właśnie Arisu Limassol.

Stępiński zaczynał profesjonalną karierę w Pogoni Zduńska Wola, z której w 2011 roku przeniósł się do Widzewa Łódź. Dwa lata później trafił do 1.FC Nuernberg, jednak po roku wrócił do Polski - najpierw w ramach wypożyczenia do Wisły Kraków, a potem transferu definitywnego do Ruchu Chorzów. Przed przenosinami do Hellasu, napastnik grał także we francuskim FC Nantes i Chievo Werona.