Lewandowski i Szczęsny dogryzali sobie po meczu w Dallas. "Nawet strzału nie miałeś"

Robert Lewandowski rozegrał już drugi mecz w barwach FC Barcelony. 33-latek znalazł się w wyjściowym składzie na spotkanie z Juventusem, które odbyło się w Dallas. We włoskiej drużynie od początku wystąpił natomiast Wojciech Szczęsny. Lewandowski na murawie spędził 62. minuty. Szczęsny został zmieniony już w przerwie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny dogryzali sobie po meczu Barcelony z Juventusem. "Powiedział mi, żebym mu nie strzelał"

Spotkania nie można uznać za wielkie starcie Polaków, gdyż Lewandowski nie zdołał w pierwszych 45. minutach zmusić swojego kolegi z reprezentacji do wysiłku. Szczęsny kapitulował natomiast po strzałach Ousmane Dembele w 34. i 40. minucie meczu. Barcelona i Juventus zremisowały 2:2, a po ostatnim gwizdku nasi rodacy wspólnie zeszli do szatni. Później stanęli przed dziennikarzami, wspólnie udzielając odpowiedzi na ich pytania.

Brzęczek o słynnych 9 sekundach ciszy Lewandowskiego. "Oszczerstwo i kłamstwo"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Najpierw o wrażenia z meczu spytano Lewandowskiego – Temperatura wynosiła prawie 40 stopni Celsjusza i to było odczuwalne. Jednak takie mamy tournée, to jest okres przygotowawczy i to jest najważniejsze, choć oczywiście wynik też jest istotny. Tylko zremisowaliśmy, choć powinniśmy wygrać ten mecz, sytuacji mieliśmy sporo. To kolejny krok, aby w pierwszym meczu o stawkę być dobrze przygotowanym i być w dobrej formie - powiedział 33-latek przed kamerami TVP Sport.

W tym momencie do odpowiadającego na pytania napastnika podszedł właśnie Wojciech Szczęsny. Lewandowskiego zapytano zatem od razu, czy chciał strzelić swojemu koledze gola w tym spotkaniu, czy też może go "oszczędzić". W efekcie doszło do zabawnej wymiany zdań między piłkarzami.

- Nie, powiedział mi przed meczem, żebym mu nie strzelał. Wolę zdobywać gole w oficjalnych meczach - odparł z uśmiechem Lewandowski. - Jeszcze będziesz miał czas, żeby nastrzelać - odparł od razu Szczęsny. - Wojtkowi było dzisiaj znacznie łatwiej. Nie musiał biegać - dodał Lewandowski. - Ale czekaj, przecież ty nawet strzału na bramkę nie miałeś, to ja nie miałem co robić - ripostował golkiper Juventusu. - No właśnie. Wojtek dzisiaj tylko dwa razy rzucił się, wyciągnął piłkę z siatki i tyle - podsumował Lewandowski.

Kolejną szansę, by zaliczyć premierowe trafienie w bordowo-granatowej koszulce, Lewandowski będzie miał w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Wówczas FC Barcelona rozegra już ostatni mecz w ramach tournee po Stanach Zjednoczonych. Jej rywalem będzie New York Red Bulls. Tego samego dnia Juventus zmierzy się w Los Angeles z Realem Madryt.

Były piłkarz Znicza wspomina początki Lewandowskiego. "Nie było widać talentu"