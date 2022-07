Wpadka z nazwiskiem Lewandowskiego przed meczem Barcelona - Juventus

FC Barcelona ma za sobą kolejny mecz sparingowy przed nowym sezonem. Tym razem rywalem klubu z Katalonii był Juventus. Na boisku był remis 2:2, a gole strzelali Ousmane Dembele dla Barcelony i Moise Kean dla Juventusu.

Niekompletne nazwisko Lewandowskiego w trakcie transmisji meczu FC Barcelony

Przez 62 minuty na boisku grał Robert Lewandowski, ale nie było to najlepsze spotkanie w jego wykonaniu. Polak miał dwie okazje na strzelenie bramki, ale w obu przypadkach piłka przeleciała nad poprzeczką. Ktoś może powiedzieć, że to mała wpadka napastnika. To może zdarzyć się jednak każdemu piłkarzowi.

Inną wpadkę zaliczono przed meczem Barcelony i ona też wiązała się z niespełna 34-letnim zawodnikiem. Osoba, która odpowiedzialna była za grafikę ze składem meczowym, się nie popisała. W trakcie transmisji mogliśmy zobaczyć Roberta Lewandowskiego, którego podpisano z brakującą literką "w" w nazwisku.

Skład meczowy FC Barcelony i brak literki 'w' w nazwisku Roberta Lewandowskiego. Screen - Polsat Sport

Już wcześniej polski napastnik sprawił problem w Barcelonie. Z powodu braku literki "w" nie można było na czas kupić koszulek Barcy z jego nazwiskiem. Problem ostatecznie udało się rozwiązać.

Robert Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium po ośmiu latach gry i kolejnym znakomitym sezonie. Polak w minionych rozgrywkach rozegrał 46 meczów, w których strzelił 50 goli i zaliczył siedem asyst. Dzięki jego kapitalnej formie Bayern sięgnął po mistrzowski tytuł już po raz dziesiąty z rzędu.