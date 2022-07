Brzęczek o słynnych 9 sekundach ciszy Lewandowskiego. "Oszczerstwo i kłamstwo"

W wywiadzie z "WP SportoweFakty"Jerzy Brzęczek, czyli obecny trener Wisły Kraków opowiedział o kulisach i emocjach związanych ze spadkiem "Białej Gwiazdy" do I ligi oraz o pracy i prestiżu związanym z prowadzeniem kadry narodowej. Brzęczek został również zapytany o wywiad Roberta Lewandowskiego po przegranym 0:2 meczu z Włochami w 2020 r. Odpowiedź Brzęczka bardzo stanowcza.

REKLAMA

Brzęczek o "dziewięciu sekundach milczenia" Lewandowskiego

- Robert był sfrustrowany, nie miał sytuacji w meczu z Włochami. Wyjaśniliśmy to sobie szybko, ale otoczenie mi nie pomagało. Później pojawił się materiał wideo zmanipulowany przez TVP. Przekazywałem Robertowi wskazówki dla Mateusza Klicha w trakcie spotkania z Holandią w Chorzowie, a poszedł zupełnie inny przekaz. To było oszczerstwo, kłamstwo i spreparowanie materiału tylko po to, by w kogoś uderzyć - odpowiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z Mateuszem Skwierawskim.

W pomeczowym wywiadzie na antenie TVP Sport Lewandowski został spytany o plan na mecz. Kaptan kadry milczał dziewięć sekund, zanim udzielił odpowiedzi. Wymowna reakcja Lewandowskiego wstrząsnęła polskim futbolem. Wielu uważało, że napastnik właśnie wtedy "zwolnił" Brzęczka z posady selekcjonera.

Wpadka z nazwiskiem Lewandowskiego przed meczem Barcelona - Juventus

Zanim zapadła wymowna cisza, Lewandowski surowo podsumował styl gry całej drużyny. - Na pewno nie jesteśmy drużyną, która może grać na równi z Włochami. Taktycznie wypadliśmy słabo. Nie funkcjonowało praktycznie nic. Ani w ofensywie, ani w defensywie. Baliśmy się podchodzić do pressingu, a jak już podchodziliśmy, też nic z tego nie wynikało - dodał kapitan reprezentacji.

W kolejnym meczu reprezentacja Polski przegrała w Lidze Narodów, tym razem 1:2 z Holandią. Jak się okazało, było to ostatnie spotkanie kadry pod wodzą Jerzego Brzęczka. Dokładnie dwa miesiące potem, 18 stycznia, Brzęczek został zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Polski. - Jestem przekonany, że kadra w tej konfiguracji nie mogła iść do przodu - mówił ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek.