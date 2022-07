Gwiazda Górnika Zabrze rozchwytywana. Chce go Raków i klub z zagranicy

Górnik Zabrze przeszedł sporo zmian przed nowym sezonem Ekstraklasy. Bartosch Gaul zajął miejsce Jana Urbana na stanowisku trenera, a z klubu odeszli Adrian Gryszkiewicz czy Przemysław Wiśniewski, którzy odpowiednio wybrali oferty Paderbornu oraz Venezii. Prawdopodobnie najważniejszą informacją dla kibiców Górnika był nowy kontrakt dla Lukasa Podolskiego, który wiąże go z Zabrzem do końca czerwca przyszłego roku. Wciąż nie jest jednak znana przyszłość jednej z największych gwiazd zespołu, czyli Bartosza Nowaka.

Gwiazda Górnika Zabrze rozchwytywana. Milion euro odstępnego Bartosza Nowaka

Portal Meczyki.pl informuje, że Bartosz Nowak może opuścić Górnika Zabrze jeszcze w trakcie letniego okna transferowego. Do tej pory informowało się o zainteresowaniu Rakowa Częstochowa, ale zdaniem serwisu WP SportoweFakty, tamta oferta była na bardzo niskim poziomie, przez co wicemistrzowie Polski nie zdołali osiągnąć porozumienia. Teraz do grona zainteresowanych Nowakiem dołącza chorwacki Hajduk Split, który już złożył ofertę Górnikowi Zabrze za pomocnika. Na ten moment oferta nie została zaakceptowana.

Okazuje się, że w kontrakcie Bartosza Nowaka z Górnikiem Zabrze (ważny do czerwca 2023 roku) znajduje się klauzula wykupu w wysokości miliona euro. Gdyby Raków Częstochowa zdecydował się wpłacić taką kwotę, to pobiłby swój rekord transferowy. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna do tej pory najwięcej zapłacił za Deiana Sorescu, który odszedł z Dinama Bukareszt za 800 tysięcy euro. Dla porównania Hajduk Split najwięcej wydał na Anasa Sharbiniego w 2009 roku, za którego zapłacił Rijece dwa miliony euro.

Bartosz Nowak trafił do Górnika Zabrze w sierpniu 2020 roku na zasadzie wolnego transferu ze Stali Mielec jako gwiazda I ligi - w sezonie 2019/2020 zdobył 13 bramek i zaliczył 13 asyst. Pomocnik ma za sobą udany poprzedni sezon Ekstraklasy, w którym zdobył osiem bramek i zanotował siedem asyst w 34 meczach.