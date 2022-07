Legenda argentyńskiej piłki w poważnym stanie. Traci pamięć

Daniel Passarella walczy z chorobami Parkinsona i Alzheimera. Obie charakteryzują się zwyrodnieniem mózgu, doprowadzającym do zaniku komórek nerwowych. W pierwszym przypadku chory z biegiem czasu traci sprawność ruchową, a w drugim traci pamięć, przez co może nie rozpoznawać bliskich.

Daniel Passarella walczy z chorobami Parkinsona i Alzheimera

Z podobnym schorzeniem zmagał się ojciec Daniela - Vicente. Bliscy Passarelli przyznają, że były piłkarz i trener prawie nigdy nie wychodzi z domu sam, a jedyne sytuacje, w których opuszcza swój dom w gminie Lomas de San Isidro, to jazda samochodem z inną osobą. Często zapomina adresu miejsca docelowego lub traci orientację.

Goście, którzy odwiedzają dom państwa Passarellów, mogli dotąd nie zauważyć objawów. Jednak według krewnych są one coraz bardziej widoczne, a Daniel obecnie wydaje się być niezdolny nawet do zarządzania swoim majątkiem.

Według kilku doniesień medialnych, w ostatnich latach Passarella otrzymał oferty trenowania drużyn chińskich, katarskich, arabskich, a nawet latynoamerykańskich, ale najbliżsi twierdzą, że był to bardziej szum medialny niż rzeczywistość, bo i tak nie byłby w stanie podjąć się tej pracy.

Daniel Passarella jeszcze jako piłkarz River Plate i reprezentacji Argentyny, został uznany za najlepszego argentyńskiego obrońcę w historii. Ze wspomnianym klubem jako zawodnik zdobył pięć tytułów mistrza kraju. Potem stał się jedną z zaledwie czterech osób na świecie, które były zawodnikiem, trenerem i prezesem tego samego klubu, obok Santiago Bernabeu (Real Madryt), Franza Beckenbauera (FC Bayern) i Carlosa Babingtona (Huracan). W roli szkoleniowca doprowadził River do jednego tytułu mistrza Argentyny.

Passarella podczas swojej piłkarskiej kariery występował w Serie A (AC Fiorentina i Inter Mediolan). Z reprezentacją Argentyny, w której rozegrał 69 meczów (1975-1986), triumfował na Mundialu 1978 (był kapitanem drużyny) i na Mundialu 1986. Jest jedynym argentyńskim piłkarzem, któremu dwukrotnie udało się zdobyć mistrzostwo świata. W 1994 roku został selekcjonerem reprezentacji Argentyny. Cztery lata później na mundialu we Francji doszedł do ćwierćfinału. Tam odpadł z Holandią, a po turnieju podał się do dymisji.