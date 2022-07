Lewandowski spędza dużo czasu z Ansu Fatim. Nie uszło to uwadze mediów

Robert Lewandowski 19 lipca oficjalnie został zawodnikiem FC Barcelony, z którą związał się czteroletnim kontraktem. Jako nowy nabytek klubu zaprezentowano go podczas tourne po Stanach Zjednoczonych, w trakcie którego Polak rozegrał pierwszy mecz w nowych barwach. Były napastnik Bayernu Monachium wyszedł w podstawowym składzie podczas hitowego spotkania z Realem Madryt.

Nowa przyjaźń w piłkarskim świecie? Lewandowski trzyma się z Fatim

Choć w rozegranym w Las Vegas spotkaniu Lewandowski nie zanotował pierwszego trafienia dla Barcelony, jego debiut był bardzo głośno komentowany. Sam napastnik nie krył zadowolenia z pierwszego występu w nowych barwach. - Jestem bardzo szczęśliwy. Mimo że to był tylko mecz towarzyski, El Clasico to El Clasico. Zawsze jest to inny, wyjątkowy mecz. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości i intensywności, którą zaprezentowaliśmy. Mamy sporą ochotę wyjść na kolejny mecz, kolejny trening, ponieważ czujemy, że coś dobrego jest przed nami - stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

Mimo że jest to początek Polaka w katalońskiej drużynie, media już zauważają początki nowej przyjaźni. Lewandowski dużo czasu, zarówno na treningach jak i poza nimi, spędza z innym napastnikiem, Ansu Fatim. Obaj zawodnicy mają stanowić o ofensywnej sile zespołu, a dobre zgranie poza boiskiem może przełożyć się również na efektowną współpracę na murawie. Dla 19-latka będzie to czwarty sezon w Barcelonie. W poprzednich rozgrywkach przez dłuższy czas walczył on jednak z kontuzjami i zaprezentował się jedynie dziesięciu spotkaniach. Jeżeli więc tym razem zdrowie mu dopisze, kibice na Camp Nou mogą być świadkami wielu wspaniałych występów wspomnianego duetu.

