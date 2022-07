Oficjalnie. PSG ogłasza czwarty transfer tego lata

Nordi Mukiele ostatnie sezony spędził w RB Lipsk, w którym grał od 2018 roku. W poprzednich rozgrywkach Bundesligi zaprezentował się na boisku w 28 spotkaniach, w których raz wpisał się na listę strzelców i zanotował dwie asysty. Choć kontrakt francuskiego zawodnika wygasał w przyszłym roku, teraz wiadomo, że przez następne pięć lat będzie on reprezentował barwy Paris Saint-Germain.

PSG z czwartym transferem. Nordi Mukiele podpisał 5-letni kontrakt

O pozyskaniu Mukiele PSG poinformowało za pomocą swoich mediów społecznościowych. Zawodnik we wtorek przeszedł testy medyczne i od razu został zaprezentowany jako nowy nabytek zespołu. Za pozyskanie Francuza mistrz Francji zapłacił 12 milionów euro plus cztery miliony z bonusach. Obrońca podpisał pięcioletni kontrakt i jak powiedział w klubowych mediach cieszy się na nowy etap w swojej karierze. - Kiedy dowiedziałem się, że Paryż jest mną zainteresowany i chcą, żebym tu przyjechał, oczywiście się nad tym zastanowiłem, bo to było naprawdę ważne. To ogromny krok w mojej karierze - stwierdził 24-latek.

To kolejne wzmocnienie drużyny mistrzów Francji. Wcześniej do klubu oficjalnie dołączył inny obrońca, Nuno Mendes, który poprzedni sezon spędził w Paryżu na wypożyczeniu ze Sportingu Lizbona. Po udanym roku w FC Porto szeregi PSG zasilił także grający na pozycji pomocnika Vitinha. Na wypożyczeniu z Stade Reims kolejny sezon w Ligue 1 rozegra też napastnik Hugo Ekitike. W tym tygodniu klub może ogłosić jeszcze jeden transfer. Ma nim być pozyskany z Lille środkowy pomocnik Renato Sanches, który już dawno był łączony z PSG.

