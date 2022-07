Przełom w karierze Niezgody? "Jeszcze dwa miesiące temu byłem w zupełnie innej sytuacji"

Jarosław Niezgoda od 2020 roku jest zawodnikiem Portland Timbers. W poprzednim sezonie rozegrał w MLS jedynie 13 spotkań, zdobywając trzy bramki i notując jedną asystę. Choć były zawodnik Legii Warszawa nie zanotował najlepszego początku w rozgrywkach, obecnie prezentuje się bardzo dobrze. O aktualnym sezonie, początkach za oceanem i planach na przyszłość opowiedział w ostatnim wywiadzie.

Niezgoda w rozmowie z Przeglądem Sportowym podsumował swój dotychczasowy pobyt w Portland. - Zaraz po moim przyjściu był lockdown i pół roku nie graliśmy w piłkę. A po miesiącu od powrotu na boisko zerwałem więzadła i nie byłem dostępny prawie dziewięć miesięcy. Więc większość czasu mi uciekła. Dopiero ten rok z mojej strony jest taki konkretny. Potrzebuję dobrego sezonu i liczę, że to jest właśnie ten - stwierdził napastnik. Odniósł się również do trwającego sezonu, który już jest najlepszy w jego wykonaniu. - Po to jest napastnik, po to tu byłem sprowadzony, aby być rozliczanym z bramek. Wiadomo, że jeśli liczby są satysfakcjonujące, to i ja, i drużyna dobrze się z tym czujemy. Tego potrzeba napastnikowi. Czasem jedna, dwie bramki "otworzą worek" i później można strzelać seryjnie - powiedział Niezgoda, który ma już na swoim koncie osiem trafień.

Były zawodnik Legii pozytywnie ocenił też coraz większą liczbę polskich akcentów w MLS. - Pewnie, że fajnie jest po meczu porozmawiać po polsku, czy z Adamem Buksą, czy z sędzią z Polski. Stany są może daleko od Europy, ale ta liga jest bardzo ciekawa do rozwoju, co można zaobserwować na przykładzie Buksy lub Przemka Frankowskiego. Finansowo też nie można narzekać. To nie jest więc przypadek, że młodzi Polacy, którzy liczą na przejście do lepszych lig w Europie, tu przychodzą i że będą przychodzić - stwierdził.

Niezgoda nawiązał także do planów na przyszłość i nie wykluczył pozostania w Portland. - Nie wiem, jaki będzie mój cel. Jeszcze dwa miesiące temu byłem w zupełnie innej sytuacji. Wszystko się zmienia. Zdobędziesz trzy, cztery bramki i jesteś klepany po plecach. Wcześniej tak nie było... Nie da się więc tu myśleć zero-jedynkowo. Nie mam 20 lat, żeby się skupiać na transferze powrotnym do Europy. Ja mam prawie 28 lat. Drugim Lewandowskim się już nie będę. Najważniejsze dla mnie będzie zdobyć tych kilka bramek i mieć komfort. Jeśli będą mnie tu chcieli, to nie wykluczam, że zostanę. Dobrze mi się tu żyje - ocenił zawodnik.