Zamieszki na meczu Pogoni Siedlce z Polonią. Policja zatrzymała 17 osób

W sobotę Pogoń Siedlce podejmowała na własnym stadionie Polonię Warszawa. Dla ekipy ze stolicy Polski była to inauguracja sezonu w II lidze. Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy objęli prowadzenie w 34. minucie za sprawą Damiana Nowaka. Niestety po bramce na trybunach rozpoczęły się zamieszki z udziałem pseudokibiców obu drużyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Policja zatrzymała sprawców zamieszek. 15 z nich usłyszało zarzuty

Chuligani z Polonii dotarli na stadion w Siedlcach z opóźnieniem i udali się na sektor fanów z Siedlec. Szybko wywiązały się bójki i mecz musiał zostać przerwany na 30 minut. - W związku z realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia dowódca policyjnych działań, prowadzonych w związku z zabezpieczeniem meczu podjął decyzję o wprowadzeniu sił policyjnych na teren obiektu. Policjanci zabezpieczający mecz wkroczyli do akcji. Aby przywrócić ład i porządek, mundurowi zmuszeni byli do użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu i pałek służbowych - powiedziała młodsza aspirant Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji, cytowana przez TVN 24.

W związku z tą sprawą policja zatrzymała 17 osób. 15 z nich to kibice Polonii, którym zostały postawione zarzuty. Grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności. Pozostała dwójka to fani Pogoni i po przesłuchaniu zostali odesłani do domu.

Przyszedł Lewandowski i zrobił się ciasno. Juventus chętny na Depaya

Po zaprowadzeniu porządku na trybunach mecz został wznowiony. Przerwa w grze nie wybiła z rytmu gospodarzy, którzy jeszcze w pierwszej połowie strzelili gola na 2:0. Na listę strzelców ponownie wpisał się Damian Nowak. Polonia nie była w stanie odrobić strat i ostatecznie przegrała to spotkanie 1:2. Honorową bramkę dla gości w 57. minucie zdobył Krystian Pieczara. Było to pierwsze zwycięstwo Pogoni w niedawno rozpoczętym sezonie, dzięki któremu drużyna z Siedlec awansowała na siódme miejsce w tabeli. Tyle samo punktów (3), ale lepszy bilans bramkowy mają wyprzedzające ją Wisła Puławy i KKS Kalisz. Polonia natomiast zamyka stawkę z zerową zdobyczą punktową.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W następnej kolejce II ligi Polonia Warszawa zagra przed własną publicznością ze Stomilem Olsztyn. Spotkanie zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek o 18:15. Pogoń z kolei zmierzy się na wyjeździe z Garbarnią Kraków. Mecz odbędzie się w niedzielę o 16:00.

Kosowski drwi z prezentacji Lewandowskiego. " Z Pamelą Anderson"