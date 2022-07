"Bestia" ma zatrzymać Lewandowskiego. Szczęsny jest pod wielkim wrażeniem

Chociaż w minionym sezonie Serie A roiło się od znakomitych obrońców, to największym koszmarem dla napastników okazał się Gleison Bremer, 25-letni Brazylijczyk. Kalidou Koulibaly, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar czy Fikayo Tomori - żaden z nich nie został wybrany najlepszym obrońcą ligi. Statuetkę otrzymał właśnie Bremer. Dzięki świetnej grze w Torino trafił za ponad 40 mln euro do Juventusu, gdzie w nowym sezonie będzie musiał zastąpić Chielliniego i de Ligta, którzy odeszli.

REKLAMA

Zobacz wideo „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Tak wyglądało wydarzenie

Lewandowski kontra Bremer

Oczywiście, Torino to dopiero 10. zespół ligi, więc siłą rzeczy Bremer miał znacznie więcej pracy niż jego bardziej znani koledzy po fachu. To jednak nie zmienia faktu, że jego statystyki były oszałamiające. Nie było na Półwyspie Apenińskim obrońcy, który zanotował więcej przechwytów, bloków i wybić. Brazylijczyk przodował też w klasyfikacji odzyskanych piłek. Pierwszy poważny test w nowym klubie czeka go już w środę, bo Juve rozegra sparing z Barceloną.

"Massimiliano Allegri wystawi Bremera w wyjściowej jedenastce obok Bonucciego. To będzie jego pierwszy test na poziomie europejskim. Przymiotnik najczęściej kojarzony z Bremerem to "imponujący". Jako ostatni wykorzystał go Wojciech Szczęsny, również zahipnotyzowany muskulaturą i walorami brazylijskiego obrońcy. (...) Mecz z Barcą ma pozwolić obrońcy Juve wejść w nowy wymiar. I już na dzień dobry będzie musiał się zmierzyć z tak trudnym rywalem jak Robert Lewandowski" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

Dziennikarz zadał pytanie Lewandowskiemu. "Dziękuję Bogu, że pozwolił mi to przeżyć"

"Bonucci nie będzie miał już "King Konga" [taką ksywkę miał Chiellini] do osłony pleców, ale wciąż będzie mógł liczyć na ochroniarza pokaźnych rozmiarów, który ma potencjał, by kibice Juve nie żałowali ani Chielliniego, ani De Ligta" - dodaje czołowy włoski dziennik sportowy.

Szczęsny o Bremerze: To bestia!

A "Tuttosport" cytuje Szczęsnego, który jest pod wielkim wrażeniem Brazylijczyka. - Jego warunki fizyczne robią wrażenie. To prawdziwa bestia. Bestia, choć na co dzień jest cichym chłopakiem. Nie wydaje się zbyt brazylijski. Gdy jego rodacy śpiewają, to on stoi cichy z boku. Ale jego siła i warunki fizyczne są naprawdę imponujące - chwali go bramkarz Juve.

Mierzący 188 cm stoper imponuje także swoim przygotowaniem taktycznym do spotkań.

- Wybrałem Serie A, bo we Włoszech grają najlepsi obrońcy świata. Wiedziałem, że tu zrobię największy progres w sztuce bronienia. Dużą uwagę przykładam do analizy rywali. Gdy gram przeciwko Victorowi Osimhenowi, to wiem, że muszę być te trzy, cztery metry przed nim, bo największym atutem Nigeryjczyka z Napoli jest szybkość. On pożera przestrzeń. Ale jak walczę ze Zlatanem Ibrahimoviciem, który jest dość statycznym napastnikiem, to muszę być do niego przyklejony jak plaster, koszulka w koszulkę - tłumaczył kilka tygodni temu Bremer na antenie DAZN.

Karbownika wraca do Polski? Telenowela. Dziennikarz rozbudził nadzieje

Letnie tournee Barcelony

Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu na letnim tournee w Stanach Zjednoczonych, gdzie już w środę 27 lipca zmierzy się z Juventusem w ramach towarzyskiego turnieju Soccer Champions Tour w Dallas. Za zespołem Xaviego już dwa wygrane mecze: z Interem Miami oraz Realem Madryt. W tym drugim debiut zaliczył Robert Lewandowski.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 2:30 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport. Powtórkę zaplanowano na 8:30 tego samego dnia.