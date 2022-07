Ariel Borysiuk blisko nowego klubu. Nietypowy kierunek. Zostały testy medyczne

Ariel Borysiuk jest obecnie bez klubu. Wraz z końcem ostatniego sezonu wygasła jego umowa z indyjskim Chennaiyin FC, w którym spędził niecały rok. W tym czasie wystąpił w 14 spotkaniach dla tej drużyny, strzelając w nich jedną bramkę. Niewykluczone, że pomocnik wróci niebawem do Europy.

Borysiuk bliski gry w Albanii

Jak zaznaczył Łukasz Gikiewicz na Twitterze, Borysiuk zostanie nowym piłkarzem KF Laci. - Zostały tylko testy medyczne - napisał.

KF Laci to wicemistrz Albanii, który w ubiegłym sezonie ustąpił jedynie KF Tiranie, a także finalista krajowego pucharu (porażka w finale z KF Vllaznią).

W tegorocznej edycji europejskich pucharów KF Laci rywalizuje w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. W pierwszej rundzie zespół ten wyeliminował w dwumeczu czarnogórską FK Iskrę Danilovgrad (0:0, 1:0), natomiast w drugiej rundzie trafił na mołdawski Petrocub Hincesti (0:0 w pierwszym spotkaniu).

Kolejny zaskakujący transfer Borysiuka?

Jeśli transfer Borysiuka do KF Laci się potwierdzi, będzie to jego kolejny dość nietypowy kierunek. W 2019 roku polski pomocnik postanowił odejść z Lechii Gdańsk na rzecz mołdawskiego Sheriffa Tyraspol. Po nieco ponad pół roku wrócił do kraju i w lutym 2020 roku dołączył do Jagiellonii. W sierpniu 2021 roku trafił do Indii.

Ariel Borysiuk rozpoczynał karierę piłkarską w Legii Warszawa. Na polskich boiskach występował również w barwach Wisły Płock, natomiast za granicą grał dla 1. FC Kaiserslautern, Wołgi Niżny Nowogród czy Queens Park Rangers. Ma za sobą również 12 występów w reprezentacji Polski.