Nowy trener PSG wybrał pierwszego bramkarza. Donnarumma czy Navas?

Keylor Navas przeniósł się do PSG z Realu Madryt na początku września 2019 roku i choć przez ten czas miał niemal pewne miejsce w bramce, w ostatnim sezonie sytuacja się zmieniła. Do klubu ze stolicy Francji trafił Gianluigi Donnarumma, który stał się realną konkurencją dla reprezentanta Kostaryki.

Rywalizacja Navasa z Donnarummą

Przy okazji przenosin byłego bramkarza Milanu do PSG zaczęto się zastanawiać, kto będzie numerem jeden. Donnarumma trafił do Paryża niedługo po wywalczeniu mistrzostwa Europy z reprezentacją Włoch i otrzymaniu wyróżnienia dla najlepszego piłkarza Euro 2020. Były już menedżer PSG Mauricio Pochettino dzielił miejsce w bramce sprawiedliwie. Kostarykanin rozegrał 26 meczów we wszystkich rozgrywkach, Włoch wystąpił w 24 spotkaniach. Trudno było się doszukać konsekwencji w stawianiu na jednego z nich. Teraz jednak ma się to zmienić.

Navas będzie drugim bramkarzem

Znany ekspert Fabrizio Romano przekazał, że nowy menedżer PSG Christophe Galtier podjął decyzję w sprawie obsady bramki na nowy sezon. "Wiem, że Keylor Navas jest naprawdę sfrustrowany, ale ufam mu jako drugiemu bramkarzowi" - zacytował słowa trenera paryskiej drużyny.

35-latek już w poprzednim sezonie kilkukrotnie wyrażał niezadowolenie z powodu braku pewnego miejsca w bramce. Doświadczony reprezentant Kostaryki nie zawodził, jednak głośny transfer Donnarummy niejako wymusił konieczność dokonywania roszad w bramce.

Keylor Navas zaczynał karierę piłkarską w kostarykańskim Deportivo Saprissa. Do Europy trafił w 2010 r., przenosząc się do Albacete. Po roku trafił na wypożyczenie, a następnie na stałe do Levante, a po dwóch latach został kupiony przez Real Madryt za 10 mln euro.