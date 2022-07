Uwaga na godzinę. Kolejny mecz Lewandowskiego w Barcelonie już w środę. Wielki hit

Robert Lewandowski ma już za sobą debiut w barwach FC Barcelony. Reprezentant Polski rozegrał 45 minut w meczu, w którym FC Barcelona pokonała 1:0 Real Madryt. - Mimo że to był tylko mecz towarzyski, El Clasico to El Clasico. Zawsze jest to inny, wyjątkowy mecz. Czujemy, że coś dobrego jest przed nami - powiedział nowy napastnik Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Jordi Alba po debiucie Roberta Lewandowskiego: Duma

Robert Lewandowski zmierzy się z Wojciechem Szczęsnym? FC Barcelona przed kolejnym sparingiem

FC Barcelona kontynuuje natomiast obóz przygotowawczy w USA i już w środę 27 lipca rozegra mecz kontrolny rozegra z Juventusem. Włoska ekipa wystąpiła do tej pory w tylko jednym spotkaniu i pokonała Chivas de Guadalajara 2:0. Na boisku pojawił się Wojciech Szczęsny i wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski zagra także w starciu z Barceloną.

Drużyna prowadzona przez Xaviego zmierzy się potem jeszcze z New York Red Bulls, a następnie powróci do Hiszpanii na starcie z Pumas w ramach pucharu Gampera. Wówczas powinna się także odbyć oficjalna prezentacja drużyny, jak i Roberta Lewandowskiego. Do tej pory polski napastnik został już raz przedstawiony w USA, lecz miało to charakter bardziej krótkiej rozmowy Polaka z prezesem klubu, niż pełnoskalowej prezentacji.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Mueller szczerze o odejściu Lewandowskiego

FC Barcelona - Juventus w meczu towarzyskim. Gdzie i kiedy oglądać starcie Roberta Lewandowskiego z Wojciechem Szczęsnym?

Spotkanie FC Barcelona - Juventus zaplanowano na środę 27 lipca i rozpocznie się o 2.30 czasu polskiego. Transmisję tego meczu będzie można zobaczyć w Polsacie Sport oraz w Polsat Box Go. Powtórka zostanie wyemitowana natomiast tego samego dnia o 20.30. Zapraszamy także do śledzenia najświeższych informacji o meczu i Robercie Lewandowskim w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.