Haaland już strzela, ale co zrobił sędzia? Niebywałe. Piłkarze Bayernu nie mogli uwierzyć [WIDEO]

Burza i obfite opady deszczu sprawiły, że kibice musieli poczekać na rozpoczęcie spotkania w amerykańskim Green Bay. Mecz z tego powodu trzeba było także przerwać w trakcie gry, gdy burza powróciła nad stadion Lambeau Field.

Erling Haaland z pierwszym golem w Manchesterze City

Zanim jednak mecz został przerwany z powodu burzy, swojego pierwszego gola w barwach Manchesteru City zdobył Erling Haaland. Norweg doskonale wykorzystał dogranie Jacka Greaisha i z kilku metrów skierował piłkę do pustej bramki. Można powiedzieć, że przyćmił Roberta Lewandowskiego, który w debiucie w barwach Barcelony gola nie strzelił.

Jak się okazało, to była jedyna bramka tego spotkania. Trudno jednak mówić, że Manchester City utrzymał wynik do końca spotkania - Bayern wręcz nie próbował go zmienić. Przez całe spotkanie piłkarze Juliana Nagelsmanna nie oddali nawet celnego strzału na bramkę Edersona, strzelając na bramkę łącznie 3 razy w całym spotkaniu. Piłkarze Pepa Guardiola dla porównania oddali aż 22 strzały.

Bayern mógł doprowadzić do remisu, ale... sędzia zakończył mecz

Być może Bayern Monachium miałby tę jedną okazję, by odwrócić losy meczu, ale w momencie, gdy Zirkzee wyszedł na czystą pozycję, sędzia... zakończył spotkanie. Na nagraniach z całej sytuacji widać, że piłkarze Bayernu są wściekli po decyzji sędziego, ale nic nie dało już się zrobić, bo sędzia nie mógł już cofnąć swojej decyzji.