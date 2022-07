Czas na debiut Lewandowskiego. Gdzie i kiedy oglądać Real Madryt - FC Barcelona? [Transmisja TV, stream online]

Robert Lewandowski po długich transferowych zawirowaniach, został w końcu ogłoszony jako nowy piłkarz FC Barcelony. Reprezentant Polski nie ukrywał radości z faktu powodzenia operacji i jeżeli ufać medialnym doniesieniom to powinien zadebiutować w prestiżowym starciu towarzyskim z Realem Madryt.

Robert Lewandowski vs Karim Benzema. Hiszpanie czekają na pojedynek znanych napastników

Reprezentant Polski nie wystąpił we wcześniejszym sparingu z Interem Miami, jednak i tak został owacyjnie przywitany przez kibiców podczas rozgrzewki. "Duma Katalonii" nie dała natomiast szans drużynie występującej na co dzień w MLS i wygrała aż 6:0. Dla Realu Madryt będzie to pierwsze spotkanie podczas obecnego obozu przygotowawczego. Podopieczni Carlo Ancelottiego mają za sobą bardzo udany sezon, w którym sięgnęli po mistrzostwo Hiszpanii oraz puchar Ligi Mistrzów. W poprzednim klasyku z Barceloną musieli jednak uznać wyższość rywali, którzy wygrali aż 4:0.

Choć jest to jedynie mecz towarzyski, to hiszpańskie media zapowiadają go bardzo obszernie. Ma na to wpływ rywalizacja jednych z najlepszych napastników ubiegłego sezonu, a więc Karima Benzemy i Roberta Lewandowskiego.

- Chociaż ostatnie lata w Barcelonie były trudne, nie zastanawiałem się długo nad transferem. Wiedziałem, że to odpowiedni moment, aby tu trafić. Chcę dać z siebie wszystko i pomóc drużynie wrócić na szczyt - zadeklarował w ostatniej rozmowie z mediami klubowymi Robert Lewandowski, który typowany jest do zagrania w meczu z Realem.

Real Madryt-FC Barcelona w meczu towarzyskim. Gdzie i kiedy oglądać mecz? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Real Madryt-FC Barcelona zaplanowano na niedzielę 24 lipca i rozpocznie się o 5.00 czasu polskiego. Transmisję tego meczu będzie można zobaczyć w Polsacie Sport oraz w Polsat Box Go. Powtórka zostanie wyemitowana natomiast tego samego dnia o 10.00. Zapraszamy także do śledzenia najświeższych informacji o meczu i Robercie Lewandowskim w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.