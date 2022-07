Szwedki w półfinale po golu w 92. minucie. Teraz wielki hit turnieju

Mistrzostwa Europy kobiet, które są rozgrywane w Anglii, wkraczają w decydującą fazę. Do półfinału awansowały już Angielki (które pokonały 2:1 Hiszpanki) oraz Niemki (zwycięstwo 2:0 nad Austriaczkami). Do tego grona dołączą zwyciężczynie meczów Szwecja - Belgia oraz Francja - Holandia. Serwis Nielsen Gracenote pokusił się o prognozę, która z kobiecych reprezentacji ma największe szanse na wygranie mistrzostw Europy. Zdecydowanie największe szanse dawano Anglii (22 procent) i Szwecji (21 procent).

Szwedki długo biły głową w mur. Ale w końcu trafiły. Czas na hit w półfinale

Ćwierćfinałowy mecz pomiędzy Szwecją a Belgią rozpoczął się niespodziewanie, bo pierwszą groźną sytuację w całym spotkaniu wykreowały Belgijki, ale nie zmusiły Hedvig Lindahl do interwencji. Od tego momentu Szwedki w pełni przejęły kontrolę nad meczem. W 25. minucie Kosovare Asllani zagrała świetną piłkę do Stiny Blackstenius, a napastniczka Arsenalu bez problemu pokonała Nicky Evrard. Szwedka była jednak na pozycji spalonej. Belgijki starały się odgryźć przeciwniczkom, ale robiły to bezskutecznie i pierwsza połowa skończyła się bezbramkowym remisem.

Szwedki po przerwie wciąż dominowały i tworzyły sobie więcej sytuacji, ale żaden ze strzałów nie był na tyle groźny. Zdecydowanie najlepszą okazję miała Stiny Blackstenius w 72. minucie, ale jej uderzenie głową bez problemu obroniła Nicky Evrard. Kadra ze Skandynawii biła głową w mur, ale ostatecznie w 92. minucie przełamała defensywę Belgijek za sprawą strzału Lindy Sembrant, obrończyni Juventusu. Tym samym Szwedki zagrają w półfinale Euro po raz dziewiąty w historii.

Reprezentacja Szwecji będzie walczyć o finał mistrzostw Europy z Anglią. Ten mecz odbędzie się we wtorek 26 lipca. Drugą reprezentację w finale wyłoni spotkanie Niemek ze zwyciężczyniami spotkania Francja - Holandia.