Mundialowy rywal Polski poważnie osłabiony? Filar Argentyny w tarapatach

Rodrigo de Paul jest jednym z filarów reprezentacji Argentyny. 28-letni pomocnik zadebiutował w barwach narodowych w 2018 roku. Od tego czasu rozegrał 41 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Szkoleniowiec Lionel Scaloni liczył, że podczas zbliżających się mistrzostw świata w Katarze de Paul pomoże drużynie w walce o trofea. Jednak okazuje się, że wyjazd Argentyńczyka na mundial stanął pod dużym znakiem zapytania.

Obecność Rodrigo de Paula na mundialu zagrożona. Przeszkodą sprawa o alimenty

A wszystko przez pozew sądowy, który złożyła przeciwko niemu jego była partnerka Camila Homs. 28-latek ma z kobietą dwójkę dzieci - Francescę i Bautistę. Gdy Argentyńczyk pozostawał w związku z Homs spotykał się także potajemnie z piosenkarką Tini Stoessel. Kiedy romans wyszedł na jaw, Camila zerwała z de Paulem i wniosła pozew o ustalenie alimentów na dzieci.

I to właśnie ta sprawa może zaważyć na jego udziale w mundialu. Jak poinformował Claudio Tapia, prezes argentyńskiej federacji piłkarskiej, aby otrzymać pozwolenie na wjazd do Kataru, nie można mieć wyroku skazującego. Zakaz przekroczenia granic tego państwa mają także ci, przeciwko którym toczy się postępowanie, co ma miejsce w przypadku 28-letniego pomocnika.

Tapia jednak uspokoił kibiców i zapowiedział, że cała sprawa powinna zostać rozwiązana jeszcze przed mistrzostwami świata. - Dobrze znam de Paula i wiem, że los jego dzieci jest dla niego najważniejszy. Dlatego też sądzę, że wszystko będzie miało swój finał już w najbliższych tygodniach. Jestem spokojny - podkreślił działacz.

Jednak jeśli sprawy nie uda się rozwiązać na czas, wówczas delegaci argentyńskiej federacji piłkarskiej porozmawiają z FIFA, by znaleźć optymalne rozwiązanie, które pozwoli 28-letniemu pomocnikowi na udział w najważniejszej imprezie tego roku. O takich planach argentyńskich działaczy poinformował Tapia.

Mundial rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 18 grudnia. Argentyna znalazła się w grupie C. O awans do kolejnej części rozgrywek podopieczni Lionela Scaloniego powalczą z reprezentacją Polski, Meksykiem i Arabią Saudyjską.