Krychowiak wita się z kibicami saudyjskiego klubu. Polak już w koszulce Al-Shabab

Od początku inwazji Władimira Putina na Ukrainę, Grzegorz Krychowiak jawnie deklarował, że nie zamierza grać w Rosji. W marcu 32-latek przeniósł się na trzymiesięczne wypożyczenie z FK Krasnodar do AEK Ateny. Z końcem czerwca musiał wrócić do macierzystego klubu, gdzie ponownie rozpoczął starania o zmianę otoczenia. To udało mu się zrealizować ponad tydzień temu, kiedy oficjalne potwierdzono, że przez najbliższy rok będzie występował w barwach saudyjskiego Al-Shabab. Pomocnik ma zarabiać 3,5 miliona euro za sezon, czyli prawie tyle samo, ile w Krasnodarze. Będzie to też dobra okazja do poznania stylu gry Saudyjczyków, z którymi reprezentacja Polski zmierzy się w grupie C podczas mistrzostw świata w Katarze.

Grzegorz Krychowiak w nowych barwach. Zagra z "23" na plecach

32-latek dołączył już do nowej drużyny, która aktualnie znajduje się na zgrupowaniu w hiszpańskiej Marbelii. To tam saudyjski klub będzie przygotowywał się do startu kolejnego sezonu. Kilka godzin temu władze Al-Shabab zamieściły w mediach społecznościowych zdjęcie Krychowiaka w nowych barwach.

Na jednej z fotografii Polak jest ubrany w koszulkę, na której widnieje "23". Tym samym można uznać, że właśnie z takim numerem będzie występował w Al-Shabab. Wcześniej z "23" grał w pierwszych miesiącach współpracy z francuskim Paris Saint-Germain. W Internecie pojawiło się także kilkusekundowe nagranie, na którym polski pomocnik przywitał się z sympatykami saudyjskiego klubu. Fani wierzą, że Krychowiak pomoże drużynie powrócić na szczyt.

- Kibice drużyny z Rijadu z wielką radością przyjęli wiadomość o pozyskaniu Polaka ze względu na jego ogromne doświadczenie zdobyte podczas gry w najlepszych ligach Europy i reprezentacji kraju. On ma naprawdę duże umiejętności, a ten zespół potrzebuje właśnie zawodnika z możliwościami i sporym potencjałem. Nikt nie ma wątpliwości, że w przyszłym sezonie zrobi się dzięki niemu duża pozytywna różnica - mówił Al Ghamdi w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty.

W całej historii Al-Shabab wywalczył sześć mistrzostw kraju i w nadchodzącym sezonie ma zamiar włączyć się do walki o kolejny tytuł. W poprzednich rozgrywkach ligowych saudyjski zespół zajął czwarte miejsce. Przed nim znalazły się takie drużyny, jak Al Hilal, Al Ittihad oraz Al Nasr.

