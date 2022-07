Nowy trener United pokazał piłkarzom, co ich czeka. "Śmieć"

Po zupełnie nieudanym sezonie w Premier League, Manchester United mają nowego trenera. Został nim były szkoleniowiec Ajaxu Amsterdam - Erik Ten Hag.

Ostre słowa ten Haga. "Pieprzony śmieć"

Piłkarze pod wodzą Holendra przygotowują się do pierwszego meczu w nowym sezonie. Angielscy dziennikarze obserwowali jeden z treningów podczas obozu w Austrii. I już zauważyli, że łatwo zawodnicy nie mają, bo trener jest wymagający i wybuchowy.

Odkąd Ten Hag przybył do United, oczekiwano, że zacznie wdrażać styl gry oparty na posiadaniu piłki. Z pewnością było to widoczne w pierwszych kilku meczach towarzyskich Czerwonych Diabłów. Holender kontynuuje wprowadzanie tego stylu na treningach, a młody Zidane Iqbal był świadkiem rozczarowania swojego nowego menedżera, gdy w Perth nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ten Hag nakłaniał irackiego pomocnika do "utrzymywania piłki", a kiedy ten tego nie robił, wściekał się.

Media uchwyciły trenera, jak wykrzykuje słowa mocne słowa w kierunku Iqbala. "Trzymaj piłkę na murawie! Zidane. Hej! Trzymaj piłkę. Pieprzony śmieć". Były szkoleniowiec Ajaxu został również podsłuchany, jak krzyczał "Co ty do cholery wyprawiasz?" po tym, jak zamiast krótkim, piłkarz posłużył się długim podaniem.

Czy takie zachowanie wzbudziło konsternację wśród kibiców United? Nic bardziej mylnego. Jeden z fanów zatweetował: "To staje się bardzo ekscytujące.... Jestem tak podekscytowany". A kolejny: "Nie mogę zaprzeczyć, że kocham wszystko, co widzę w tym człowieku. Tutaj sposób, w jaki patrzy na graczy i piłkę, on naprawdę wie, co robi, nic nie umknie jego uwadze. On emanuje poważnym biznesem".

Pomocnik Manchesteru - Bruno Fernandes - niedawno również przyznał, że jest zachwycony podejściem szkoleniowca. "Brakowało nam tego przez jakiś czas, a dyscyplina jest ważna. To nie tylko sposób gry, pozycja, którą masz, co musisz zrobić, to także zachowanie poza boiskiem. Nie spóźniać się na spotkania, nie spóźniać się na posiłki..." - wyznał Portugalczyk cytowany przez "The Mirror".

Pierwszy mecz nowego sezonu w Premier League Manchester United rozegra w sobotę o 11:45. Rywalem Aston Villa, w której gra Matty Cash. Minionu sezon United zakończyli na szóstym miejscu w ligowej tabeli, przez co nie mogą grać w Lidze Mistrzów.