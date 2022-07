Benzema zastosował metodę Cristiano Ronaldo. Efekt? Powala

Karim Benzema przeniósł się do Realu Madryt w lipcu 2009 roku z Olympique Lyon. Francuz szybko stał się ważnym piłkarzem hiszpańskiego klubu. W minionym sezonie był kluczową postacią swojego zespołu. Rozegrał 46 meczów, w których strzelił 44 gole i zaliczył 15 asyst. W dużej mierze dzięki jego kapitalnej formie Real sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii oraz wygrał Ligę Mistrzów.

Benzema, przez lata krytykowany za swoją grę w Realu Madryt, stał się piłkarzem wyjątkowym, który prowadził "Królewskich" do sukcesów w ostatnim sezonie. Portal eldebate.com zdradził, skąd bierze się tak doskonała forma Francuza, który połączył lekcje, otrzymane od Cristiano Ronaldo i Luki Modricia.

Media zdradzają sekret Benzemy. Dwie istotne zmiany

- Francuz zastosował metodę Cristiano Ronaldo, polegającą na utracie kilograma mięśni każdego roku, by zyskać elastyczność ciała. Dziś waży pięć kilogramów mniej niż wtedy, gdy był partnerem Portugalczyka. Przeprowadził także specjalistyczny treningi, by uzyskać specjalne włókna mięśniowe - podkreślił portal. - Drugim kluczowym punktem jest to, że dojrzał jako człowiek. Śpi osiem godzin dziennie, jak długowieczny Modrić, i prowadzi uporządkowane życie ze swoją obecną żoną, Corą Gauthier - dodali dziennikarze.

- Innym czynnikiem jego wydajności po trzydziestce jest to, że wie, kiedy pojawiać się w grze, jak nikt inny. Oferuje swoją największą skuteczność, nie marnując sił bezużytecznie w głupich sprintach, gdy nie musi - zakończył portal.

Benzema w Realu Madryt stał się "nietykalny"

Przyszłość Benzemy w obecnym klubie wydaje się więc dość pewna. Zdaniem Florentino Pereza i Carlo Ancelottiego, francuski napastnik jest nietykalny. Prezydent mistrza Hiszpanii został zapytany, czy transfer Haalanda był realny. Perez odpowiedział w krótki sposób. - Mamy najlepszego napastnika na świecie (Karim Benzema - przyp. red.). Nie możemy sprowadzić Haalanda, niesamowitego zawodnika, i posadzić go na ławce - powiedział Perez.

Jak informuje "Marca", działacze Realu nie chcą nawet myśleć o odejściu Benzemy i mają nadzieję na podpisanie nowej umowy z napastnikiem. Obecny kontrakt Francuza wygasa w 2023 roku i zdaniem dziennikarzy, władze klubu są przekonane, że niedługo zostanie on przedłużony do 2024 roku. Jeśli do tego dojdzie, Benzema pozostanie w Realu jeszcze minimum dwa lata.