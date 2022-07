Klinsmann przewiduje, co czeka Lewandowskiego w meczu z Bayernem

Robert Lewandowski został niedawno nowym piłkarzem Barcelony, z którą podpisał czteroletni kontrakt. Polak nie rozstał się z Bayernem Monachium w najlepszych okolicznościach. Napastnik przez długi czas publicznie wypowiadał się o chęci opuszczenia klubu, co nie podobało się kibicom mistrza Niemiec.

Klinsmann wypowiada się o Lewandowskim. "Jest legendą Bayernu"

Mimo to Juergen Klinsmann - były wybitny reprezentant Niemiec, a potem selekcjoner kadry - uważa, że Lewandowski zostanie dobrze zapamiętany w Bayernie. - Na krótką metę będzie odczuwalny lekki smutek, ponieważ była nadzieja, że może pozostać w Monachium. Uważam, że te uczucia znikną. Lewandowski z pewnością jest jedną z największych legend Bayernu, piłkarzem wyjątkowym - powiedział Klinsmann w rozmowie z portalem goal.com.

Legenda niemieckiej piłki wypowiedziała się także o ewentualnej reakcji fanów, jeśli Lewandowski zagra w przyszłości przeciw Bayernowi. - Wszyscy fani Bayernu są wdzięczni Lewandowskiemu za to, co zrobił dla klubu. Kiedyś na pewno trafi się okazja i wróci na stadion w Monachium. Może będzie to mecz towarzyski, może Liga Mistrzów. Wtedy otrzyma wyjątkowe przywitanie od kibiców Bayernu - dodał Klinsmann.

Jurgen Klinsmann to były napastnik. Występował w Interze, Bayernie i VfB Stuttgart. Dwukrotnie wygrywał Puchar UEFA (w 1991 r. z Interem i 1996 z Bayernem). Jest także wielokrotnym reprezentantem kraju. Wystąpił w 108 meczach, w których strzelił 47 goli. Z Niemcami wygrał mundial w 1990 roku oraz sześć lat później mistrzostwo Europy. Po zakończeniu kariery w 2003 roku został trenerem. Prowadził reprezentację Niemiec, kadrę Stanów Zjednoczonych oraz Herthę Berlin.

