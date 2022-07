Niemki w półfinale Euro. Możliwy finał marzeń. Angielki głównym faworytem do tytułu

Przed rozpoczęciem spotkania o awans do półfinału austriacka bramkarza podgrzewała atmosferę. - Mój cel jest jasny. Alexandra Popp, ani żadna inna Niemka, nie strzeli nam bramki - mówiła Manuela Zinsberger. Swojego celu nie zrealizowała, a bramkę strzeliła m.in. właśnie Popp.

Już w 25. minucie spotkania Niemki wyszły na prowadzenie, gdy Bruehl przejęła piłkę, zagrała do Liny Magull, a ta strzałem prawą nogą zdobyła swoją drugą bramkę na tych mistrzostwach. Choć Niemki miały swoje kolejne okazje, na drugiego gola musiały czekać aż do 90. minuty. Wtedy Popp strzeliła na bramkę, a piłka wpadła do siatki po błędzie Zinsberger.

W półfinale mistrzostw Europy Niemki zmierzą się z lepszą drużyną z ćwierćfinału między Francuzkami a broniącymi tytułu mistrzyń Europy Holenderkami. Wcześniej Szwedzki z Belgijkami zagrają o awans do półfinału, w którym już czeka reprezentacja Anglii.

Reprezentacja Anglii faworytem mistrzostw Europy

Nielsen Gracenote pokusił się o prognozę, która z kobiecych reprezentacji ma największą szansę na wygranie całych mistrzostw Europy. Ich zdaniem to właśnie kadra Anglii jest faworytem turnieju, mając 22 proc. szans na tytuł. Za nimi znajdują się Szwedzki (21 proc.) i Niemki (20 proc.). Co ciekawe, broniące tytułu Holenderki znajdują się w tym zestawieniu dopiero na 5. miejscu, mając tylko 12 proc. szans na obronę tytułu.

Szansa na wygraną Euro 2022 Nielsen Gracenote

Nielsen Gracenote pokusił się także o wytypowanie najbardziej prawdopodobnych finałów kobiecych mistrzostw Europy. Ich zdaniem najprawdopodobniej w finale zagrają reprezentacje Anglii i Niemiec (16,9 proc. szans). Niewiele mniej prawdopodobny wydaje się także finał między Szwedkami a Niemkami (16 proc. szans).

Najbardziej prawdopodobne finały Euro 2022 Nielsen Gracenote